Celý tento týden probíhá v Lučanech nad Nisou sbírka ošacení, kterou vyhlásila Diakonie Broumov. Darované věci poputují potřebným.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Zájemci mohou až do pátku 26. listopadu nosit letní a zimní oblečení, ale i další věci ze seznamu níže. Sběrným místem je přízemí budovy Městského úřadu v Lučanech, a to v pracovní době. Darované věci musí být čisté, nepoškozené a zabalili do igelitových pytlů nebo krabic.