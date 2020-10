Před uzavřením křižovatky liberecký odbor dopravy stanovil objízdné trasy přes Liberec, Pěnčín a Železný brod po silnicích, které pro takový provoz měly odpovídající kapacitu a kvalitu. Cesta přes obec Rádlo by sice byla pro mnohé řidiče kratší, avšak pro takový provoz nevyhovuje svou šířkou (místy sotva 3m), kvalitou povrchu a také kvůli absenci chodníků. Tato trasa jako objízdná sloužit nemohla, nebylo ovšem přijato jediné opatření, které by právě jejímu používání bránilo.

A tak ihned po uzavření Rádelského mlýna došlo na Rádle k dopravní kalamitě. Situaci se věnovala média, a starosta obce prý jednal s policií i krajem. Na Rádle se časem objevily přenosné dopravní značky upravující rychlost na 40 km/h, v úseku kolem stánku s občerstvením jednoho z Rádelských zastupitelů na 30 km/h. Byl zakázán vjezd nákladním automobilům včetně dodávek. Zaznamenali jsme zvýšenou aktivitu státní i obecní policie, která zastavovala náklaďáky a dodávky, a údajně i měřila rychlost. Přesto byl hluk nesnesitelný, a krajská hygienická stanice na mou prosbu nechala v mém domě provést měření hlukové zátěže.

Pak ale nastal obrat o stoosmdesát stupňů. Rádelský úřad informoval občany, že starosta byl přizván k dalšímu jednání se zástupci kraje a policie. To byla poslední zpráva občanům k danému tématu. Pak už veškeré aktivity, ale hlavně pasivity, směřovaly výhradně ke koncentraci a zrychlení dopravy přes Rádlo… cestou, která k tomuto účelu z výše jmenovaných příčin oficiálně nikdy nemohla být určena. Rozšířily se a zpevnily krajnice, měření rychlosti definitivně skončilo, dodávky dostaly zelenou. Ačkoli značení zůstalo, policie od té doby už jen velmi zřídka staví široké náklaďáky, které zpomalují provoz.

Jako občan Rádla, jehož dům se nachází blízko silnice, jsem prosil o snížení rychlosti i u nás na 30km/h, ale pan Čáp z libereckého odboru dopravy odpověděl, že pro to nevidí důvod, a že to spadá do kompetence Jablonce. Jablonecký odbor dopravy se vyjádřil, že tato kompetence přísluší Liberci, a tak zůstalo u 40km/h. To je ale vzhledem k postoji policie stejně jedno.

Přespolní by se možná divili, proč starosta nepověří vynucováním dodržování dopravního značení obecní policii. Rádeláky to nepřekvapuje. Starosta je zde sice pro občany, ale ne pro všechny, asi pro dva nebo tři.

Pozoruhodný je také zvrat v přístupu krajské hygienické stanice. Když jsem zhruba měsíc po měření hluku žádal o výsledek, pan Kovář mi sdělil, že ho ještě ndostal z laboratoře, která měření provedla. Asi o měsíc později mi řekl, že výsledky obdržel, a že mi je sdělí. Za tři měsíce po měření mi řekl totéž, a o další měsíc později jsem na hygienu směřoval žádost o informace podle zákona 106. Teprve tehdy pan Kovář prý výsledek postoupil krajskému odboru dopravy, mně však žádanou informaci poskytnout odmítl. Vysvětlil mi, že odbor dopravy má nyní lhůtu na to, aby výsledek napadl a vynutil si jeho přepočet na hodnoty, které mu budou vyhovovat. Teprve tyto „vyhovující“ hodnoty mi pak budou sděleny.

Rozdíl v hlučnosti dodávek, které k nám formálně nesmí, a hlučností osobních aut je propastný. Podobně jako rozdíl při průjezdu rychlostí 40 km/h a 50 či 60 km/h. Jsou to právě dodávky, které jezdí nejrychleji, a když kvůli někomu musí zpomalit, troubí. Nejvíce jich pochopitelně projíždí v brzkých ranních hodinách - mezi čtvrtou a osmou - a večer. Policie si sem občas troufne nakouknout kolem poledne, ale i tehdy to dopadá tak, že mají zastavené tři náklaďáky, a než potrestají domluvou řidiče prvního z nich, prosviští kolem dalších pět. A tak raději rychle zase zmizí, a pár dní se neukáží. Žádný z těch řidičů menších nákladních vozidel, kteří tudy burácí jeden za druhým každičké ráno a každičký večer, ještě na policejní hlídku nenarazil.

Relativně nerušený spánek je možný jen zhruba od půlnoci do čtyř, kdy jen tu tam svištění osobáku či dunění náklaďáku protne naše sny o rozumných řidičích, o policii, která pomáhá a chrání, o starostovi, který se stará… o více než zájmy dvou až tří občanů.

Pavel Urbančík