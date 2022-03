Dobrovolné vstupné vybrané během konání výstavy bude věnováno na humanitární účely spojené s ukrajinským konfliktem. Podpoří Klášter Hejnice, který se stal útočištěm válečných uprchlíků.

Výstava bude v jablonecké galerii v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových v Kostelní ulici otevřená do 10. června, a to vždy v úterý od 13 do 17 hodin a od středy do soboty od 10 do 12.30 a 13 do 17 hodin.

(ven)