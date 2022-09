V sobotu 10. září se v Krásné na Jablonecku opět na festivalovém podiu objeví letošní umělecká garantka festivalu – sopranistka Hana Blažíková, která si tentokrát ke spolupráci přizvala proslulého německého klavíristu Andrease Staiera, jenž rozehraje originální nástroj Joseph Teller z roku 1830. Na programu je výběr z romantického písňového repertoáru. Návštěvníci současně budou moci před koncertem navštívit Kittelův dům s expozicí věnovanou slavnému rodákovi v Krásné. Na oba koncerty jsou ještě k dispozici poslední vstupenky.

Další pěveckou kapitolu letošní Lípy Musicy vyzpívá světoznámý Český chlapecký sbor Boni pueri pod vedením Marka Štilce, který je pro šíři svého repertoáru i obdivuhodnou profesionalitu světovým unikátem a patří k nejvýznamnějším evropským hudebním tělesům. Svým názvem se hlásí ke sboru, jenž působil od 12. století při chrámu sv. Víta v Praze. Boni pueri na festival přiváží unikátní dílo – Requiem Leopolda Hofmanna, regenschoriho vídeňského svatoštěpánského dómu, které vzniklo ve stejné době jako ikonické Requiem Mozartovo. Vedle tohoto díla sbor připomene i skladby Dvořáka, Bacha, Händela či Rejchy. Koncert se uskuteční ve spolupráci s centrem Brána trojzemí a za laskavé podpory města Hrádek nad Nisou.

„Právě hledání zajímavých titulů hudby 2. poloviny 18. století stálo za mým angažmá u Boni pueri. Ještě jako host jsem se sborem nastudoval např. mši J. V. Stamice nebo kantátu Leopolda Koželuha „Josef, požehnání lidu“, kterou jsme mimo jiné uvedli ve Vídni. S panem ředitelem Pavlem Horákem jsme se pak dohodli, že každou sezónu představíme jedno unikátní, nejlépe neznámé dílo této epochy. Když jsem se seznámil s partiturou Requiem Leopolda Hoffmanna, věděl jsem, že toto dílo musíme nastudovat. Leopold Hoffmann patřil k nejvýznamnějším skladatelům chrámové hudby ve Vídni 2. pol. 18. století. Vždyť jeho asistentem byl sám W. A. Mozart. Dílo jsme nastudovali vlastně v novodobé premiéře, posluchače tak čeká, myslím, mimořádný zážitek,“ říká dirigent Marek Štilec.

V sobotu 10. září se festival poprvé představí v kostele sv. Josefa v obci Krásná a na festivalovém podiu podruhé přivítá letošní uměleckou garantku festivalu – sopranistku Hana Blažíkovou, a to v netradičním repertoáru. Hana Blažíková, coby známá specialistka na starou hudbu tentokrát společně s vynikajícím německým klavírním virtuózem Andreasem Staierem přednese výběr z romantických písní Chopina, Schuberta a Schumanna, které klavírista doplní o výběr Písní beze slov z dílny Felixe Mendelssohna-Bartholdyho.

Klavírní virtuóz Andreas Staier.Zdroj: Josep Molina

Staier je hvězdný německý hráč na kladívkový klavír, držitel mnoha prestižních cen, ikonický hráč špičkových německých souborů a doprovazeč pěveckých hvězd formátu Anne Sophie von Otter či Christopha Prégardiena. Třetím protagonistou koncertu bude unikátní klavír Joseph Teller 1830. Jedná se o klavír z Karlových Varů v Čechách, který obdivuhodně reprezentuje vídeňskou tradici klavírního designu. Jako vždy u starých hudebních nástrojů se i u Tellera specifický zvuk nejlépe hodí k hudbě doby, kdy byl postaven, a to zejména k skladbám Roberta Schumanna.

Tento nástroj restauroval Paul McNulty, který je jedním z nejuznávanějších stavitelů a restaurátorů kladívkových klavírů současnosti. Postavil více než tři sta klavírů podle Silbermanna, Steina, Waltera, Hofmanna, Fritze, Grafa, Pleyela, Boisselota a Streichera, které se objevují na mnoha nahrávkách a jsou ve vlastnictví významných hráčů a předních hudebních institucí, jako například Nikolaus Harnoncourt, Paul Badura-Skoda, Ronald Brautigam, Pařížská opera, Klassik Stiftung Weimar, festival Glyndebourne nebo varšavský Chopinův institut. Paul McNulty nedávno vrátil do hratelného stavu „poslední Chopinův klavír“ Pleyel 1848 z varšavského Chopinova institutu. Koncertu, který se koná i díky lasakvé podpoře obce Pěnčín – Krásná, bude předcházet prohlídka Kittelova domu.

„Před lety mě oslovili z festivalu Chopin i jego Europa z Varšavy, abych přednesla písně Frederyka Chopina. Byla jsem tenkrát velmi překvapená, proč zrovna já, když se specializuji spíše na barokní repertoár, nicméně na konzervatoři a i po studiích zpívala často písně a zjistila jsem, že tento repertoár mi vlastně velmi chybí. Byla jsem ráda, písně jsem nastudovala a vybrala jsem k nim i další romantické písně, aby program byl celistvý a velmi mě to bavilo. Po letech jsem se seznámila s Andreasem Staierem, který je vynikajícím hráčem, virtuózem nejen na kladívkový klavír, ale i na cembalo a pozdější klavíry. Jsem velmi ráda, že ho mohu s sebou přivézt na festival Lípa Musica a že spolu můžeme zahrát můj oblíbený program. Ten program je pro mě velmi osobní, protože se sice jmenuje "Jen ten, kdo touhu zná", ale já to slovo "Sehnsucht" chápu i trochu jako stesk, smutek a ten se právě celým programem táhne jako čerevná niť, ať už je to stesk po domově, stesk po zemi, která je velmi daleko a do které se nemohu vrátit, což je dnes velmi aktuální téma, nebo je to stesk po milované bytosti, které je někde v té dálce a já se k ním mohu vrátit jen v myšlenkách. A právě všechny tyto písňové cykly, které na koncertě zazní, mají toto téma… říká Hana Blažíková, umělecká garantka 21. ročníku festivalu.

Zbývající vstupenky na oba koncerty jsou v prodeji ve festivalové pokladně (otevřeno od pondělí do čtvrtka od 14 do 16 hodin) v České Lípě či online na www.lipamusica.cz a v doprodeji budou k dispozici i na místě před koncerty.

