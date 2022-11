Prosklená stěna, která je po celé délce galerie, umožní návštěvníkům ale i náhodným kolemjdoucím nahlédnout do světa umění, a to v podstatě nepřetržitě. První zahajovací výstava nazvaná Mezi pondělím a nedělí představuje tvorbu Markéty Hlinovské a bude k vidění do 30. listopadu. Slavnostní vernisáže se zúčastnili starosta Vratislavic pan Lukáš Pohanka a autorka Markéta Hlinovská. Kurátorka výstavy je Paulina Skavova.