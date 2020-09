V sobotu 5. září se tak i přes všechna omezení související s pandemií COVID-19 uskuteční jubilejní 15. ročník veletrhu a to v téměř kompletním rozsahu.

„Přes všechna nařízení se nám podařilo spolu s kluby a partnery veletrhu Sport Live přichystat tak, aby byl jeho průběh co do obsahu plnohodnotný. Jestli něco nechceme, tak to, aby se sport ve Sport Parku Liberec zastavil. Proto jsme přijali ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí taková opatření, abychom zajistili co největší bezpečnost návštěvníků i vystavovatelů,“ vysvětluje za organizátora Lukáš Přinda, jednatel SFM Liberec.

Celý veletrh bude probíhat za důkladných bezpečnostních a hygienických nařízení, která respektují všechna závazná pravidla stanovená vládou ČR. Organizátoři si proto připravili několik opatření, která zajistí plynulý a bezpečný pohyb v Home Credit Areně – vchody a východy budou striktně oddělené a u vstupů budou organizátoři zajišťovat, aby se v konkrétní oblasti nacházelo maximálně 500 osob. Mezi další opatření, která organizátoři zavádějí, patří například viditelně označená stanoviště s prostředky na dezinfekci rukou po celém areálu i u všech vystavovatelů.

„Organizace pohybu osob bude poněkud striktnější, než jsme byli zvyklí, ale věřím, že vše bude fungovat plynule a bez výrazných zádrhelů a že si všichni návštěvníci veletrh užijí tak, jak byli zvyklí u předchozích ročníků,“ doplnil Lukáš Přinda.

V Home Credit Areně a jejím okolí se na Sport Live 2020 během jednoho dne představí zástupci 60 sportovních klubů, které zde každému zájemci z řad veřejnosti představí sport, na který se zaměřují. Na akci tak proběhnou i náborové turnaje nebo individuální sportovní aktivity pro širokou veřejnost.

Na veletrhu nebude chybět ani rozsáhlý doprovodný program, který slibuje zábavu pro malé i velké návštěvníky – přímo na ledové ploše bude během veletrhu zahájena sezóna veřejného bruslení. Kapacita ledové je však z hygienických důvodů omezena, proto by návštěvníci neměli váhat s nákupem vstupenek a raději by si je měli zakoupit on-line v předprodeji. Pro děti jsou připraveny nejrůznější soutěže a závody.

Základní informace o veletrhu Sport Live 2020

- Proběhne 5. 9. 2020 od 9:00 do 16:00 v Home Credit Areně a celém Sport Parku Liberec.

- Vstup na veletrh je zdarma.

- Více informací na www.sportliveliberec.cz a www.sportparkliberec.cz.

- Sociální sítě: facebooková stránka Home Credit Arena a událost Sport Live 2020.

Hlavní body programu:

- Na ochozu Home Credit Areny a v areálu Sport Parku Liberec se dětem i dospělým představí více než 50 sportovních klubů a oddílů.

- Zahájení sezóny veřejného bruslení 2020/2021 – na veletrhu proběhnou 3 bloky veřejného bruslení od 10:30, 13:00 a 15:00. Na veřejné bruslení doporučujeme vstupenky zakoupit předem on-line v síti Ticketportal, ale bude možné je zakoupit v předprodeji na pokladně Rotunda.

- Po celý den bude probíhat den otevřených dveří na sportovištích ve Sport Parku Liberec a pro děti je připravený například Sportovní víceboj s Týmem silniční bezpečnosti.

- Na centrálním parkovišti se odehraje fotbalový turnaj malých fotbalistů z FC Slovan Liberec a FK Jablonec.

Náš TIP: Po ukončení veletrhu Sport Live 2020 proběhne v areálu Mini Létofest 2020 s kapelami MIRAI, HitFakers a Like-It. O bližších detailech Mini Létofestu vás budeme včas informovat.

Pavlína Tomisová