Do této sbírky se může zapojit každý. Stačí, když naplní krabici od bot a přinese ji do neděle 20. března na sběrné místo, a to vždy od 9 do 18 hodin. Krabici není nutné nijak balit, protože prochází kontrolou, stačí na ni nalepit štítek s věkem a pohlavím dítěte, pro které je určená.

Diakonie pravidelně pořádá velkou vánoční sbírku Krabice od bot pro děti v nouzi.