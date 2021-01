Tržby, návštěvnost a počet snímků, které diváci chtěli vidět byt v roce 2019 tak veliký, že se o tom kinům ani nesnilo. Na strmý “covidový” pád nebyl nikdo připraven.

Ačkoliv už na počátku roku 2020 mnoho z nás informace o novém viru šířící se po světě sledovala, všichni jsme tak trochu doufali, že k nejhoršímu nedojde. Hned v únoru do našich kin vtrhl dokument, který se i přes velká očekávání stal doslova kasovním trhákem. V síti – dokument Barbory Chalupové a Víta Klusáka přitáhl svým neotřelým tématem do kina jak dospělé diváky, tak především školy a pedagogy.

“Jsme rádi, že se nám alespoň do první velké uzavírky kin povedlo poptávku po tomto dokumentu uspokojit. Abychom našim divákům kina i přes jejich zavření stále připomínali, připojili jsme se k online projekcím filmů pořádané Asociací provozovatelů kin Vaše kino. V rámci těchto projekcí se uvedlo mnoho zajímavých snímků a diváci nás koupí vstupenek nadále podporovali jak finančně, tak především psychicky. Ve stejné době jsme také spustili prodej Donátorských vstupenek. Všem donátorům za jejich zakoupené vstupenky moc děkujeme,” rekapituluje vedoucí kin, Adam Kocián.

Květen byl pak ve znamení znovuotevření kin a pro diváky se začala chystat především sezóna Letního kina. Zážitek z filmu na čerstvém vzduchu se stal atraktivnější než kdy jindy. “Tradiční zahajovací projekce nemohla kvůli vládním opatřením proběhnout jako obvykle, ale i tak diváci neváhali do Letního kina zavítat. V letní sezóně se pak ukázalo, že česká kinematografie kinařské léto zachránila. Diváci tak nejvíce navštívili snímky: 3Bobule, Havel a Šarlatán,” doplňuje Adam Kocián.

Během července se také jablonecká kina připojila k celorepublikové podpoře Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a pod hlavičkou festivalu uskutečnila v Jablonci přehlídku Tady Vary. Nabídla tak místním divákům snímky, které by jinak bylo možné vidět pouze na festivalu ve Varech.

S koncem prázdnin se začalo schylovat k dalšímu zavření kultury a kina se pro diváky opět od 12. 10. 2020 uzavřela. “Je potřeba, abychom byli opatrní a nepodléhali náhlým rozhodnutím a tím zhatili všechny snahy o pokoření této pandemie. Jablonecká kina tady pro své diváky jsou a až bude možné otevřít, budeme připraveni a budeme se na své diváky těšit. Snad jim i budeme moci nabídnout filmy, které se teď museli přesunout na online platformy a diváci pak budou mít možnost je opět vidět na velkém plátně s kvalitním zvukem,” říká Adam Kocián. Při pohledu na prázdné sedačky ve zhasnutém sále dodává: “Tak moc by si kina přála, aby se do nich diváci co nejdříve mohli vrátit, ale musí počkat. Všem, co nám držíte palce a podporujete nás, moc děkujeme. Bez vás to v těch kinech prostě není ono!”

Radana Schaeferová, Kultura Jablonec