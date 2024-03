V Cadizu se v týdnu od 4. do 9. března jel druhý závod iQFoil Games. Naše reprezentantky bojovaly o účast na olympijské kvalifikační Last Chance Regattě v Hyeres. Zatím má Česko potvrzená ve třídě iQFoil ženy pouze tři místa, o které bojuje pět našich závodnic. Mezi reprezentanty nechyběli zástupci TJ Delfín Jablonec.

David Drda z TJ Delfín Jablonec. | Foto: ČSJ

Nejlépe si po celý závod vedla Kateřina Švíková, která se držela na medailových pozicích. Poslední den, ale kvůli nemoci nenastoupila a propadla se na celkové 11. místo. Na pátém místě skončila její sestra Barbora Švíková a na sedmém Kristýna Piňosová z RODOP iQFoil teamu, která byla zároveň druhá v kategorii do 21 let. Tyto tři závodnice mají účast na olympijské kvalifikační Last Chance Regattě v Hyeres jistou. Nela Sadílková a Kateřina Altmannová musejí zatím čekat, zda se českému týmu podaří zajistit ještě dvě místa.

Z počátku závodu vál jen slabý vítr, ale po zbytek času byly velmi těžké podmínky na hranici jezditelnosti, vítr o síle mezi 10 a 14 m/s a k tomu se přidaly obrovské vlny, ty největší měřily přes 4 metry. „Byl to skvělý trénink, přesně takové podmínky mohou nastat i v Hyeres,“ hodnotil trenér Milan Hájek.

Naši závodníci startovali napříč všemi kategoriemi. Mezi chlapci do 17 let vybojoval 18. místo František Burda, což pro něj znamenalo stříbrnou medaili v kategorii U15. „Podmínky byly opravdu tvrdé. Na zaďák už nebylo potřeba jezdit na plachtu, ale stačilo surfovat na vlně jako na Havaji. Čím těžší byly podmínky, tím lepší místa v rozjížďkách jsem zajížděl,“ popsal František Burda.

Mezi muži byl nejlepší David Drda z RODOP iQFoil teamu na 28. místě, nejlepším juniorem v kategorii U19 byl Šimon Skřepek také na 28. místě a juniorkou v této kategorii na 13. místě Alexandra Lojínová z RODOP iQFoil teamu.

Eva Skořepová, Český svaz jachtingu