Vlakem po Turnovsku: Kopanina, Frýdštejn i Malá Skála

Branou do Českého ráje se často nazývá Turnov. Mnoho poutavých výletů po regionu lze právě v tomto městě začít. Vedou odtud cesty vlakem třeba na Malou Skálu, do Rovenska pod Troskami nebo do Semil. Jedna z tras zavede turisty také směrem k Rychnovu u Jablonce nad Nisou.

Kopanina. | Foto: archiv Libereckého kraje