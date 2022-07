Program workshopů ZDE

Součástí akce jsou i koncerty pro veřejnost:

11. 7., 19:00, Marta Kloučková Intl. Quartet (CZ/PL/UA)

12. 7., 19:00, Tamara Lukasheva (UA/D)

13. 7., 19:00, Karnas Formula (PL)

14. 7., 19:00, Manu Domergue`s Pebble in the Shoe (F/UA/PL)

15. 7., 19:00, Voicingers All Stars a Závěrečný koncert studentů

(ven)