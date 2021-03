V rámci projektu Na zdraví řemeslu, který prostřednictvím krátkých videí přibližuje činnost bižuterních, sklářských a šperkařských firem, škol či muzeí z Křišťálového údolí, se představuje na webu www.nazdraviremeslu.cz také Evans Atelier – umělecké sklářské studio moderního designu z Vratislavic nad Nisou s dvacetiletou historií, které se specializuje na výrobu unikátních ručně zhotovených interiérových doplňků.

Zdroj: archivStudio disponuje nejen vlastním technickým zázemím a týmem designerů, ale i jedinečnými výrobními technikami, prostřednictvím nichž vytváří skleněné objekty výjimečných barev, tvarů i struktur. „Sama jsem objevila tento atelier teprve při loňském Víkendu Křišťálového údolí. Pokud má někdo blízko ke skutečně dekorativním výrazným mísám, vázám nebo jiným výrobkům, které budou v interiéru na první pohled viditelné, jsou pro něj ty od Atelieru Evans to pravé,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Sortiment studia se skládá ze dvou základních kategorií. Studio Collection zahrnuje objekty výjimečných tvarů s nápaditým ručně malovaným dekorem. Vlastní unikátní patentované techniky umožňují firemním designérům dosáhnout výjimečných barevných odstínů a originálních textur. Hot Glass Collection pak sestává z hutně formovaných foukaných váz, mís a dalších interiérových doplňků.

Při tvorbě designových skleněných doplňků pro interiéry využívají ve studiu Evans Atelier nejrůznějších technologií. Jedna z nich je výroba takzvaného lehaného skla. To vzniká tak, že se nařezané skleněné tabule zabrousí, vloží do speciálních, vlastnoručně zhotovených keramických forem a za vysoké teploty nechají prohnout do zamýšleného tvaru. Objekty vytvořené touto technikou lze spatřit například v interiérech horského hotelu na Ještědu.

Další skupinou produktů v kolekci atelieru jsou ručně tvarované hutní a foukané sklářské objekty. Ty vznikají podle vlastních návrhů ve sklárnách po celé České republice. Tvůrci z Vratislavic se podílí i na speciálních projektech, kdy na přání zákazníka navrhnou a vyrobí skleněné doplňky či dekorace do konkrétního interiéru, ať už je to byt, hotel či jachta. V nabídce nechybí ani impozantní skleněná umývadla, která promění jakoukoliv koupelnu v netradiční, osobitý prostor.

Jan Mikulička, Liberecký kraj