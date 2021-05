Součástí tehdejšího panství známého vojevůdce byla řada míst nejen v Českém ráji, jako jsou Jičín, Dětenice, Turnov, Mnichovo Hradiště či Sychrov, ale také památky v okolních regionech. Po stopách Albrechta z Valdštejna se tedy můžete také vydat třeba do Frýdlantu, na Lemberk, Bezděz, do České Lípy, Prahy či místa posledního vévodova působení – Chebu.

Průvodcem vám bude brožurka, nový web na doméně www.albrechtzvaldstejna.cz a facebookový profil https://www.facebook.com/postopachalbrechta.

Brožurky budou k dispozici v informačních centrech a na památkách s působením vévody spojených. Zdarma jsou také ke stažení na https://www.cesky-raj.info/cs/o-regionu/propagacni-materialy/.

„Než se brány památek otevřou, a my pevně věříme, že to bude brzy, chceme připravit jednoduchou mapku s motivační hrou, do níž budou návštěvníci moci na zapojených památkách sbírat razítka. Pro zdatné sběratele pak máme připravené odměny v podobě pamětních minci a další propagační předměty,“ doplňuje Jitka Kořínková, ředitelka Sdružení Český ráj.

Pavel Charousek