Tento týden hrajeme v Jabloneckém deníku o vstupenky na 10. ročník festivalu ZasTenRock, který se uskuteční v sobotu 21. srpna v Zásadě u Jablonce.

ZasTenRock. | Foto: Deník/ Jan Žíla

Letos se na dvou pódiích v Zásadě představí kapely Těla, De Bill Heads, Dangar Six, gaelic-rock Claymore, Wotazník, RockTom a nejlepší Roxette revival The Rockset, Wanastowi Vjecy revival, AC/DS revival AC/DC a Olympic revival official.