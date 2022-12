Výlet Lužickými horami zavede na Chřibské vodopády i Malý Stožec

Ačkoliv nevynikají do výšin se vypínajícími vrcholy a neohromují přírodními rekordy, mají Lužické hory turistům rozhodně co nabídnout. Například výlet, který je možné podniknout celoročně – a to z Chřibské za vodopády, kde voda padá opravdu kolmo, až na Malý Stožec, skalnatý vrchol s úžasnými výhledy na Lužické hory.

Vodopády Chřibská. | Foto: archiv Libereckého kraje

„Lužické hory jsou stále ještě lokalitou, kterou turisté objevují a nacházejí tu půvabná a málo navštěvované místa," uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. Výšlap na Malý Stožec začíná na náměstí v Chřibské, kde stojí za návštěvu kostel svatého Jiří a křížová chodba. Poté lze vyrazit na dvanáctikilometrovou trasu po žluté značce. Na jejímž začátku je k vidění pozůstatek podstavce historického střeleckého terče, sloužil k tréninku střelby kuší, později z pušek. Následuje odbočka na Chřibské vodopády, které jsou výjimečné tím, že voda v nich padá skutečně kolmo dolů a nedotýká se skály. Po žluté pak pokračuje trasa do Horní Chřibské, kde se prochází okolo historické sklárny a kolem železniční stanice Chřibská stoupá až na vrchol Malého Stožce v nadmořské výšce 659 metrů. Cesta zpět vede opět po žluté dolů z kopce a pak po vrstevnici až na nádraží Jedlová. Odměnou za podařený výlet budiž občerstvení v tamní stylové nádražní restauraci. Jan Mikulička, Liberecký kraj