Už jsme při pořádání výletu zažili ledasco, ale letos to byla zase nová zkušenost. Po několika ubezpečení z Hornického muzea Harrachov, že s námi počítají, přišla studená sprcha. Deset dní před cestou jsme kontaktovali majitele dolu a bylo nám sděleno, že muzeum bude na prvního máje zavřené!

Co teď? Honem najít nějaké náhradní řešení, protože zájemci už měli většinou zaplaceno a další muzea včetně restaurace v Kořenově s námi na pevno počítali. Jak už to chodí - "když se chce, tak jde vše" - a tak ráno 1. května mohlo vyjet 27 turistů na tradiční prvomájový výlet, který pořádá Hornicko-historický spolek pod Ralskem pro širokou veřejnost.

První zastavení je v Muzeu obrněné techniky Smržovka, kam kvůli nám přijel majitel už dvě hodiny před otevírací dobou, aby nám ukázal své poklady. My si prohlédli opravdu velké množství tanků, děl a jiné těžké vojenské techniky. Dále jsme si prohlédli Muzeum Járy Cimrmana a vystoupali na rozhlednu Maják v Příchovicích.

Následující zastávka je na nádraží v Kořenově, kde je Muzeum ozubnicové dráhy. Tady jsme si prohlédli kromě samotného muzea i výtopnu s několika unikátními lokomotivami. Po obědě místo do Harrachova jedeme do Bozkova, abychom si prohlédli známé Bozkovské dolomitové jeskyně. Tak byla naplněna i hornická tradice výletu, a to návštěva podzemí!

Velký dík patří skvělým turistům, kteří vytvořili úžasnou partu. Už nyní se všichni těší na prvomájový hornický výlet v roce 2023.

Zdař Bůh!

Za HHS pod Ralskem Miroslav Janošek