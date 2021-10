Až do konce roku je v 1. patře Muzea a Pojizerské galerie Semily k vidění výstava Století českého volejbalu v Libereckém kraji. Přopojily se na ní bohaté historické sbírky se současnými volejbalovými trendy, kterými přispěl Český volejbalový svaz.

Výstava u příležitosti 100 let českého volejbalu vás provede od začátků tohoto sportu importovaného z Americky po desetiletích, kdy jsme byli ve zlatých časech mistři světa a Evropy. Pojďte si s námi zavzpomínat a ohlédnout se za nejkolektivnějším sportem, který letos slaví stovku. Uvidíte kromě jiného repliky medailí a originály dresů mistrů světa. Tou dlouhou cestou dojdeme až k dnešním, akutálním úspěchům beachvolejbalu a mimo jiné i k účasti na olympijských hrách v Tokyu a pořádáním ME v Ostravě v roce 2021.

Výstava navazuje na velkou výstavu v Národním muzeu v Praze s názvem Volejbalové století. V Semilech jsme pro vás připravili menší verzi této výstavy pod názvem Století českého volejbalu v Libereckém kraji, s odkazem na počátky volejbalu na Semilsku.

Muzeum a Pojizerská galerie Semily je otevřená od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Miroslav Šnaiberk, ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily, p. o.

Jiří G. Čermák, Český volejbalový svaz