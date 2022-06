V Libereckém kraji funguje projekt Příběhy našich sousedů již od r. 2018. Cílem projektu je na straně jedné, aby se žáci a studenti prostřednictvím rozhovorů s pamětníky seznámili s moderními dějinami na základě konkrétních příběhů 20. století, a pak také, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli dokumentární činnost, a to včetně její závěrečné prezentace před publikem.

Výstava zachycuje celkem 10 příběhů lidí, mezi nimiž nechybí pamětnice a pamětníci z Jablonce nad Nisou, Rychnova u Jablonce, Horního Maxova, Janova, Smržovky či Josefova Dolu. Na vzniku výstavy se podíleli žáci a studenti sedmi škol na Jablonecku.

Jeden z panelů se věnuje příběhu paní Jany Ullmannové z Jablonce, ta ještě jako malá holčička společně s maminkou emigrovala v roce 1969 do Rakouska. Zde nějaký čas žily. Osudná se jim ale stala procházka u hranic, kdy k nim z české strany přijela dvě auta plná pohraničníků. Ti vyskákali ven a namířili na ně samopaly. Matku i rodinného přítele hodili na korbu a odvezli zpět do Československa.

Oba skončili v ruzyňské věznici. Janu naštěstí považovali za příliš mladou, ačkoliv už byla téměř plnoletá, a ponechali ji v Rakousku svému osudu. Její příběh se dostal do novin a zpráva obletěla celý svět. „Ten příběh mi utkvěl v hlavě, bylo to opravdu velmi zajímavé. Ale čím víc o tom přemýšlím, tím víc obdivuji paní Ullmannovou, jak zvládla být v cizí zemi sama, když byla ve stejném věku, jako jsem teď já.” Komentuje její příběh studentka Agáta Špačková, která společně s dalšími spolužáky ze ZŠ Na Šumavě vzpomínky pamětnice zachytila.

Výstava je k vidění na Náměstí Míru v Rychnově u Jablonce nad Nisou, a to do 14. června, poté se přesune do Jablonce nad Nisou na Náměstí Dr. Farského, zde ji uvedeme vernisáží 14. června v 16 hodin. Výstava stráví v Jablonci téměř měsíc. 12. července bude převezena na Lidické náměstí do Smržovky, kde si ji budete moci prohlédnout až do 28. července. O dalších místech jednáme. „Budeme rádi, když se na výstavu přijdete podívat,” dodává ředitelka regionální pobočky Paměti národa Severní Čechy Michaela Pavlátová.

Výstava vznikla díky finanční podpoře Nadace Jablotron a na jejím putování se podílí Liberecký kraj a města Jablonec nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou a Smržovka.

Výstava s příběhy pamětníků z Jablonecka putuje krajem.Zdroj: archiv

Nina Doubková