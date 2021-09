Naši stálí dotační partneři nám pomohli i v tomto případě. Státní fond životního prostředí ČR poskytl 10,3 mil. Kč. Liberecký kraj prostřednictvím Fondu ochrany vod 2,9 mil Kč a Obec Líšný 1 mil. Kč. Vlastní zdroje VHS Turnov se společně s inženýrskými činnostmi a úhradou projekčních a přípravných kroků dosáhli částky 4 mil. Kč. Velké poděkování patří všem dotačním institucím. Malá obec by na tak významné dílo finančně nikdy nedosáhla, a proto se podobné záměry musí vždy řešit formou spolufinancováním ze strany více institucí.

Stavba byla vysoutěžena za 17,4 mil Kč bez DPH. Celkovou cenu díla jsme udrželi i přes mimořádně složité poslední dva roky pro celé stavební odvětví. Za to patří velký dík oběma dodavatelům akce.

Velké poděkování patří panu starostovi a vedení obce Líšný, kteří přistupovali pozitivně a aktivně v průběhu realizace díla. K úspěšnému zakončení akce přispěli jako obvykle výraznou měrou pracovníci provozního závodu ze společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s..

Staveniště bylo předáno na konci května 2020 s termínem dokončení říjen 2021. Jelikož ale stavební práce postupovaly díky vybraným firmám o něco rychleji, než předpokládal původní harmonogram, byla stavba dokončena a předána o dva měsíce dříve. Od září bude stavba uvedena do ročního zkušebního provozu, po jehož skončení proběhne její kolaudace zkolaudována. Foto: betonáž základové desky pod ČOV

Výstavba kanalizace zahrnovala zejména novou gravitační kanalizaci dimenze 250 mm v obydlené zóně (nově napojeno 44 obyvatel) v délce cca 140 m, zakončenou čerpací stanicí a následný výtlak do čistírny v délce bezmála 200 m. Odpadní vody z této části obce mezi náhonem a Jizerou jsou tedy čerpány na vstupní česle nové ČOV výtlačnou kanalizací.

Stavba ČOV je koncipována jakožto samostatná čistírna odpadních vod s klasickou technologií, koncipovanou na zatížení 190 EO. ČOV je přepojena na hlavní přivaděč z obce Líšný a voda je do ČOV dopravována pomocí vstupní čerpací stanice. To je technologická nutnost, protože se tím docílí regulace nátoku na ČOV a protože je osazena nad hladinu stoleté vody v přilehlém vodním toku, což je ochrana proti vyplavení čistírny při povodňových událostech.

