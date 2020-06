Za dlouhodobý přínos získala nominaci přírodovědkyně a aktivistka Blažena Hušková, v nové kategorii Ekozásek zabojuje mladý ekolog Vojtěch Šťastný.

Všechny nominované představuje web ww.cenajosefavavrouska.cz/Nominace/2019. Čtveřice laureátů si pak odnese svá ocenění 16. července v 17 hodin na slavnostním předávání cen v Senátu.

Blaženě Huškové se přezdívá ochránkyně Jizerských hor, díky své činnosti v Nadaci na záchranu a obnovu Jizerských hor. Ve společnostech Labyrinth Pro a v Ústavu pro místní dědictví ČR se zase účastní projektů na podporu komunitního způsobu života v obcích. V období karantény proti šíření COVID-19 se tak věnovala motivací občanů k solidaritě a soudržnosti v době živelných katastrof, nečekaných událostí a krajní nouze.

„Je stále ochotná pomáhat, kde se dá,” uvádí Milena Černá, která Huškovou na cenu nominovala. „Mne osobně si Blažena Hušková získala obnovou pietního místa památníku sedmileté války v Raspenavě-Luhu.”

Na jiném projektu obnovy Sedmihorských mokřadů se podílí více subjektů, nic by se však neuskutečnilo bez nasazení, nadšení a charismatu tehdy ještě studenta oboru péče o životní prostředí Vojtěcha Šťastného. Ten na projektu revitalizace mokřadů začal pracovat před sedmi lety ve své bakalářské práci.

„Na mokřadech jsem sledoval zpočátku jen ptáky, postupně jsem ale vnímal Sedmihorské mokřady celistvě a začal si uvědomovat, že jim člověk v minulosti hodně ublížil, když se opakovaně pokoušel celé území zmeliorovat. A tak jsem se rozhodl, že se území pokusím pomoct,” líčí Šťastný. K Sedmihorským mokřadům měl vždy blízko, navštěvuje je od svých šestnácti let.

Projekt revitalizace se pokouší vrátit mokřady narušené lidskou činností do původního stavu. To vyžaduje zvýšení hladiny podpovrchové vody a omezení dalšího odtoku. V lokalitě vzniknou nové biotopy a soustava čtrnácti tůní, na místo jednolitého rákosí se vysadí i nové mokřadní rostliny. Kromě zadržování vody v krajině a zvyšování biodiverzity mají mokřady význam i jako přírodní čistírny.

„Fungují i jako klimatizace v krajině, a to tím, že při dopadu slunečního záření na mokřad dochází k výparu vody a tím ochlazování vzduchu,” vysvětluje Šťastný. Projekt, který by se letos mohl konečně posunout do fáze realizace, nyní čeká územní řízení. Pak už se snad do Sedmihorských mokřadů vrátí voda.

Cenu Josefa Vavrouška uděluje každoročně Nadace Partnerství. Jejím smyslem je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Environmentální cena se udílí ve třech kategoriích: za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, za výjimečný počin, nebo nově za Ekozásek roku pro mladé do 33 let.

David Kopecký