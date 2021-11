Já jsem tu sokolovnu a cvičení v ní navštěvoval již v roce 1946 až 1952. Každé úterý a pátek bývávalo cvičení na základních gymnastických nářadích, a to vždy dle jednotlivých věkových kategorií, od žáčků až po muže. V pondělí a ve čtvrtek se to obdobně týkalo ženských kategorií.

Můj otec mne tehdy jako osmiletého žáka do tohoto cvičení také hned přihlásil po druhé světové válce. Byl na sportovní gymnastiku zaměřen už mezi světovými válkami, cvičil nejen v jablonecké sokolovně, ale i na „Dělnické olympiádě" ve Vídni. Tak se v posledních letech koná po olympijských hrách ještě paralympiáda, tak před druhou světovou válkou to byla tehdy "Dělnická olympiáda". V tu dobu byl můj otec lakýrníkem a natěračem, a to sokolské cvičení v Jablonci pravidelně navštěvoval. Jeho disciplínou číslo jedna bylo cvičení na kruzích, na kterých i reprezentoval i na olympiádě.

A mne pak po létech také bavilo cvičení na gymnastických nářadích (bradla, kruhy, žíněnky, přeskoky atd.). Svá cvičení jsme navíc vždy každý rok předváděli pro veřejnost na tzv. Sokolské akademii, každý rok na jiném gymnastickém nářadí. V sále jablonecké sokolovny bylo plno. Televize ani počítače s internetem tehdy ještě neexistovaly - a tak na takovéto aktivity lidé rádi chodili.

No a to sportovní semínko ve mne zakotvilo později i v řadě dalších sportů. Rekreačně i závodně jsem se věnoval volejbalu, tenisu a lyžování. Ve všech třech případech mne pak vyškolili jako trenéra a následně jsem pak trénoval i další. K tomu ještě doplňkově fotbal (jako skoro každý kluk) a přidal jsem i závody v plavání.

Přidal jsem doplňkově i závody v běhání, různé "přespoláky" a dokonce i slavné Běchovice. Deset kilometrů z Horních Počernic na Pražský Žižkov. Téninkové běhání kolem přehrady bylo vždy příjemným doplňkem k většině sportů.

Moc přeji všem účastníkům současného Sokolského běhu, aby takováto sportovní "běhací" aktivita se stala jednou z řady tradic a aby se pravidelně podobných aktivit zúčastňovalo ve zdraví co nejvíce zájemců.

Jindřich Ťukal, Jablonec nad Nisou