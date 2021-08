V první jízdě si myslel, že se bude opakovat start, a zastavil z 1. místa. Kdyby se toto nestalo, byl by mistrem světa, protože v dalších jízdách jezdil skvěle. Nakonec mu titul unikl velmi těsně a získal bronz, což je skvělé! Je vidět jeho potenciál nejen ve slalomu, ale skvěle závodí i na olympijském iQFoilu.

V kategorii U21 přidal Petr Čech (YC DIM Bezdrev) bramborovou medaili, čímž završil parádní představení českého týmu. „Závody pro mě nezačaly úplně ideálně. Hned v začátku první eliminace jsem udělal chybu a skončil mimo první desítku, avšak pak přišlo zlepšení, když jsem dojel třikrát mezi prvními třemi. Vítězství mi nakonec uniklo jen o pár metrů v cílové rovince, ale i tak jsem se svým výsledkem maximálně spokojen a byla to pro mě úžasná zkušenost. Petr Čech zářil hned ze začátku, kdy dojel hned několikrát mezi prvními. Pak bohužel přišly dva předčasné starty a nedorozumění, které ho nakonec stálo medaili. I tak ale skončit na 4. místě mezi světovou elitou je skvělý výsledek,“ zhodnotil závod David Drda.

A co znamená ve windsurfingu slalom? Jedná se o vysokorychlostní disciplínu, při které jezdec jede po větru, zadoboční kurz na trase vyznačené čtyřmi bójkami, které se objíždějí. Celý systém je velmi podobný systému ve Formuli 1. Nejedná se o one design třídu, to znamená, že existuje spousta výrobců (týmů), za které je možné jezdit. Bodování slalomu funguje na jiném principu než klasické hodnocení jachtařských závodů.

Jelikož na trati jede vždy jen maximálně 10 jezdců, jede se v podstatě vyřazovací pavouk. Rozdělení prvních rozjížděk je losováno a z každé pak postupuje prvních pět jezdců dál do semifinále a z něj opět nejlepších pět do finále. Tudíž se jedna eliminace dohromady skládá ze tří rozjížděk (heatů) pro každého jezdce.

Davidu Drdovi jsme po závodě položili několik otázek:

Jaké jsi měl očekávání před závodem?

Jelikož bylo toto mistrovství mojí premiérou na těchto eventech, tak jsem neměl vůbec žádnou představu o tom, kde bych mohl skončit.

Jak ses na tenhle závod připravoval?

Díky lock-downu, který nás uvěznil na měsíc ve Španělsku, máme tuto sezonu podstatně více hodin na vodě, než tomu bylo v předešlých letech. Nejednalo se sice o trénink přímo na slalomovém vybavení, ale ten jsme dohnali jarním tréninkem v Čechách, takže příprava na tento závod byla určitě dostatečná.

Jaký z toho máš pocit? Jak se ti závod dařil?

První den se mi moc nepovedl a kvůli nedorozumění s vlajkováním jsem skončil mimo první desítku. Naštěstí pro mě se mi pak začalo dařit a vítězství mi pak nakonec jen těsně uniklo.

Jaké bylo porovnat se s nejlepšími jezdci na světě a s velkými týmy, jako má třeba Francie nebo Itálie?

Měli jsme s Péťou trochu nevýhodu v tom, že jsme neměli na závodech člun. Neměli jsme tedy možnost si mezi rozjížďkami sednout, napít, občerstvit nebo vyměnit plachty, jako kluci z velkých týmů.

Proč tě baví slalom?

Je to rychlá zábavná disciplína, při které pumpuje adrenalin v žilách. Trochu mě mrzí, že pro ni v Česku nemáme podporu, protože by se určitě našlo víc lidí, kteří by se jí chtěli věnovat.

Eva Skořepová, Český svaz jachtingu