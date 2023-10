Ve španělském Cadizu se konalo mistrovství světa olympijské třídy iQFoil. Český tým pod vedením trenéra Milana Hájka byl velmi úspěšný!

Nela Sadílková. | Foto: ČSJ

Bronz v kategorii do 19 let vybojovala úspěšná juniorka Kristýna Piňosová (TJ Rapid Brno). Porazila ji jen vítězka Norka Tuva Oppedal a druhá Němka Sophia Meyer. „Jsem trochu zklamaná, protože ve finále jsem mohla bojovat i o zlato, ale byla jsem bohužel na startu přes čáru,“ posteskla si Kristýna Piňosová, než začala slavit další velkou medaili. „Kristýna nám dělá radost celý rok, ale skvěle jely i další holky i také David. Jsou to výsledky, jaké český jachting ani windsurfing dlouho neměl,“ chválil Milan Hájek.

Ty další skvělé výsledky mají na kontě závodníci TJ Delfín Jablonec nad Nisou, kteří jsou součástí RODOP Junior iQFoil Teamu. Nela Sadílková skončila ve stejné kategorii šestá, Alex Lojínová v kategorii dívek do 17 let osmá a David Drda byl v konkurenci 139 chlapců do 19 let jedenáctý! „David Drda ukazuje, že se v juniorech dotáhl na absolutní špičku. A to je super, to dřív nebylo. To nikdy v historii windsurfingu v ČR, ČFSR a ČSSR nebylo,“ nadšeně se připojil bývalý olympionik a windsurfařský veterán Patrik Hrdina.

V silně obsazeném závodě, který se konal od 23. do 28. října, startovalo 13 českých juniorů. Mistrovství světa do 19 a do 17 let ve windsurfingové olympijské třídě IQFoil se účastnilo 360 windsurfařů ze 30 zemí.

„Celý český tým, který strávil v Cadizu 14 dní, tu zanechal ten nejlepší dojem. Výsledky jsou nádherné a zároveň zavazují do budoucna. Je vidět, že na vodě, kde se pravidelně trénuje, jsou výkony vždy o stupeň lepší. Medailová rozjížďka pro 10 nejlepších je obrovský stres. Může vyhrát kdokoli. Kristýna jela velmi dobře, rychle a měla perfektní starty. Bohužel ten poslední nevyšel. Teď si dáme krátký odpočinek a již začátkem prosince odlétáme s Kristýnou a Davidem do Brazílie na Youth Sailing World Championship,“ uzavřel Milan Hájek.

Zdroj: Youtube

Eva Skořepová, Český svaz jachtingu