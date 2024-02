Na Lanzarote o víkendu skončilo mistrovství světa olympijské třídy iQFoil. Pro nekvalifikované evropské závodníky bylo ve hře jedno postupové místo na OH v Paříži. Na startu nechyběly v barvách českého týmu také závodníci z TJ Delfín Jablonec nad Nisou.

Kateřina Švíková. | Foto: ČSJ

Na startu bylo 94 žen a 118 mužů a mezi nimi český tým ve složení Karel Lavický, David Drda, obě sestry Švíkovy, Kateřina Altmannová, Nela Sadílková i juniorská mistryně světa Kristýna Piňosová.

Nejlépe z našich si vedla Kateřina Švíková, která si odváží 30. místo. Spokojená ale nebyla, protože kvalifikaci na olympiádu si vyjela Němka na osmnáctém místě. Kačka za ní zaostala o 114 bodů. Přesto je to skvělý výsledek s ohledem na „Last Chance regatu“, která se pojede v dubnu ve francouzském Hyéres a která je posledním kvalifikačním závodem na olympiádu. Z ní postoupí ještě pět zemí. Před Kačkou nyní již žádná další nekvalifikovaná země nebyla. Do zlaté skupiny se probojovala ještě její sestra Barbora Švíková, která skončila na 40. místě.

„Byl to pěkný závod, ale kvalifikace bohužel nevyšla. I když to může vypadat, že jsem byla kvalifikaci hodně blízko, tak ve skutečnosti to bylo hodně daleko. Na Němku jsem ztratila 114 bodů, a to je opravdu moc,“ hodnotila Kačka po závodě. „První den jsme kvůli bezvětří nejezdili, potom se to rozhodčí snažili dohnat, takže jsme zbývající čtyři dny jezdili vždy pět rozjížděk, na vodě jsme byli vždy více než 4 hodiny. Bylo to hodně náročné. Odjely se jak kurzy, tak slalomy, marathón se měl jet poslední den, ale nakonec ho rozhodčí nezařadili,“ popsala průběh šampionátu.

Veřejná lyžařská škola Semily uspořádala slavnostní ceremoniál na náměstí

„Trénovali jsme na Lanzarote již dva týdny v prosinci před iQFoil Games a teď dva týdny před závodem, takže místní podmínky jsme znali dobře, a to nám v závodě určitě pomohlo,“ dodala Kačka, která trénuje společně se sestrou a Kateřinou Altmannovou nově pod vedením španělského trenéra Jaimeho Andrése Castra. Společně se nyní chystají nejdřív do Cádizu, kde opět pojedou tréninkový závod iQFoil Games. A pak váhají, zda pojedu ještě závodit na Mallorcu, anebo se přesunou rovnou na trénink do Hyéres.

Kristýna Piňosová z RODOP iQFoil Teamu skončila na 5. místě ve stříbrné skupině (celkově 52. místo). Závod byl pro ni těžkou zkouškou, mezi dospělými je obrovská konkurence. Navíc byla na Lanzarote bez trenéra. Začátek závodu se jí nepovedl, své sehrála i kolize s jinou závodnicí, při níž si poškodila prkno. Přechod z juniorské kategorie do dospělé byl opravdu tvrdý. Ke konci závodu, ale zajela pěkné výsledky ve stříbrné skupině, jednu rozjížďku dokonce vyhrála. O pět míst za ní skončila na 157. místě další členka RODOP iQFoil Teamu Nela Sadílková a na 161. místě Kateřina Altmannová.

Ženský windsurfingový tým je silný, na kvalifikaci na olympiádu určitě má!

Mezi muži skončil lépe z našich David Drda z RODOP iQFoil Teamu na 77. místě: „Závod pro mě byl hlavně o zkušenostech, olympijské místo, které nakonec bral Dán na 17. místě bylo až nereálně daleko. Celkově jsem spokojen s rychlostí, kterou jsem měl v silnějším větru, zároveň vím, že je třeba zapracovat hlavně na slalomu, kde jsem ztrácel více. Teď mě čeká trocha odpočinku, dohánění ve škole a za necelé dva týdny se vracím zpět do tréninku,“ zhodnotil.

Karel Lavický byl na 87. místě

Eva Skořepová, Český svaz jachtingu