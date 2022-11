„Kdyby Amadeus Mozart tušil, že se o několik století později probere do doby, kdy se hudební nástroje samy zapojují do elektřiny, nejdřív by netušil, co to takový elektrický proud vůbec je… No a pak by se ze zvuku moderních nástrojů asi i zbláznil. Jenže náš klipový Amádeus zvuku kytar naopak propadl. A nejen to, dokonce i založil kapelu. A vybral si k tomu naši partu, která už dokonce neshání zpěváka na inzerát, ale hudební hrdiny minulých století,“ uvádí svou novou crazy píseň Honza Homola, kytarista Wohnoutů. No a tento song Mozart!! je na jejich zatím posledním albu HUH!.

Zdroj: Youtube

Režie se ujal zas Michal Skořepa, stejně jako všech dalších videoklipů z posledního vydaného alba HUH!. „Co jsem si to tam vymyslel za kravinu, to mi došlo asi nejvíc, když jsme v Brně dorazili do zemského muzea a šoupli jsme kostru Mozarta pod kostru mamuta. Pro takové okamžiky má fakt smysl žít,“ pochvaluje si zvesela rejža Skořepa.

Videoklip se točil dva dny. Po záběrech z legendárního pražského punkového doupěte – hudebního klubu 007, se produkční team přesunul na noční natáčení do Moravského zemského muzea, které vlastní kostry nejen mamutů. Zapojeno do videoklipu bylo několik kamarádů, zahrála si v něm i taneční skupina, která běžně tančí barokní a secesní představení na zámcích. Samozřejmě se ve videu objeví úplně celá kapela Wohnout, a hlavně herec Tomáš Hanák, který možná trochu neprozřetelně kývl na roli zombie Mozarta.

„Setkání s Wohnouty bylo sakra příjemné, včetně hovorů o cestování do dálek. A moje role Wolfganga Zombie Mozarta? Pro mě radost. Jiná věc je, jak moji hrůznou, mrtvolnou tvář přijme můj fanklub, což jsou většinou ženy 65+. Ale to jsou naštěstí většinou taky i fanynky Wohnoutů, takže mi to snad i projde,“ směje se Tom Hanák.

„Ze začátku jsme se báli Tomáše s takovou rolí oslovit. Je to přece jen pan herec, a ten scénář, to byl divočina už od samého začátku. Mile nás ale Tomáš překvapil vůbec tím, že na roli kývl. No a pak už to jen jelo… sedli jsme si lidsky, takže to nakonec bylo jako vždy. Prostě natáčení s kamarády,“ zakončuje spolupráci Jan Homola.

Kapela Wohnout zahraje v jabloneckém Klubu Na Rampě v pátek 4. listopadu od 20 hodin. Fanoušci se mohou těšit na průřez novou deskou, ale chybět nebudou ani největší hity kapely. Jako host vystoupí kapela RESUMÉ, kteří jsou inspirováni hudbou 70. let a současnou skandinávskou bluesrockovou scénou. A nakonec zahraje v hospodě DJ DaRoot. Vstupenky jsou v předprodeji k dostání za 450 Kč na evstupenka.cz.

V sobotu 5. listopadu se pak koná akce Rampa slaví čtvrtstoletí. V jabloneckém klubu vystoupí několik jabloneckých sestav všech generací. Začátek je v 18 hodin.

Radek Strnad