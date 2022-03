Skate-punkový Wohnout vznikl v roce 1996; do širšího povědomí se dostal dva roky poté co předskokan turné skupin Lucie, Žlutý pes i amerických punkových hvězd The Offspring v Praze. Invenční a odvázaní pohodoví Wohnout roky sypou z rukávu jeden nápaditý klip za druhým. Zářný příklad budiž dokonalý, alkoholicky bláznivý klip Svaz českých bohémů, unikát českého internetu. Na YouTube měl už v roce 2020 přes 50 milionů shlédnutí, je to boží rekord!

Ve Vratislavicích před Wohnouty zahrají Jamaron, pražská rocková mládež s fajn frontwoman Marií Dostálovou. Její výrazný hlas obklopuje hutný zvuk elektrických kytar nekompromisní mladé pětky. Parta má srozumitelné, smysluplné české texty, doplněné o životní zkušenosti. S nimi se posluchači lehce ztotožní.

Dobu karantény kreativní kytarista Wohnoutů Honza Homola ke vzniku nového videa k písni Člověk. „Přišla mi karanténa zrovna do vánočních svátků a mě hned bylo jasné: Ty dva týdny doma musím zúročit! O tom, že to bude klip pro kapelu, jsem dlouho nepřemýšlel. Dceři jsem zrovna z internetu objednával na tvoření polystyrenovou hlavu, tak jsem objednal i dvě sobě. A syn si udělal takovou srandovní loutku z prkýnek, takže mne děti inspirovaly k jisté vizi,“ popsal Jan vznik nápadu.

„Málokdo z nadšených fanoušků Wohnoutů ovšem ví, že Honza studoval na umělecko-průmyslové škole umění loutkářů. Asi proto pro něj nebylo zas tak těžké, natočit doma takový počin, ač se tomuto řemeslu vlastně od střední školy nevěnoval,“ doplnila pro Liberecký deník Kateřina Králová, která úzce spolupracuje s vydavatelstvím Warner Musi. Právě u toho Wohnouti loni vydali svou poslední desku.

„V ateliéru jsem sestrojil různé pohyblivé části a ty natáčel, k sobě je postprodukčně skládal. Po 2 týdnech intenzivní práce i pokusů jsem měl klip hotový jen z toho, co jsem měl doma,“ chlubil se Jan slušným výsledkem své práce. Ostatně, podívejte se tu na nové zdařilé video Wohnoutů, na „Člověka“, a posuďte konečný výsledek sami.

Jistě si přijďte užít koncert Wohnoutů do Vratislavic v pátek 4. března 2022, anebo třeba už den poté v sobotu 5. března do Peci pod Sněžkou – klubu Klondike.

Radek Strnad