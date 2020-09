Gentlemanem silnic se stává ten, kdo významně pomůže při závažné dopravní nehodě, poskytne první pomoc lehce i těžce zraněným, a přispěje tak třeba i k záchraně života. Smyslem této aktivity je motivovat účastníky silničního provozu, aby k sobě nebyli lhostejní a vzájemně si pomáhali.

Za 16 let existence projektu získalo ocenění už 149 mužů a 51 žen ze všech krajů naší republiky. Ti pomohli více než 270 obětem dopravních nehod. Ocenění ale pamatuje i na ty, díky jejichž zásahu k žádnému zranění nakonec nedošlo. Jedním z nich byl třeba pasažér autobusu, který loni zachránil na padesát cestujících z Liberce do Prahy. Po náhlém kolapsu řidiče na dálnici se bez předchozí zkušenosti s řízením autobusu vrhl za volant a všechny bezpečně dopravil k odpočívadlu.

Nejvíce ocenění má Jihočeský kraj, a to celkem 35. Na pomyslném druhém místě se umístil kraj Moravskoslezský, kde bylo oceněno 28 Gentlemanů silnic, třetí příčku má kraj Středočeský s 25 oceněnými.

Z 9 libereckých Gentlemanů silnic je 8 mužů a 1 žena. Ocenění zasahovali u 6 nehod. Jednou z nich byla i ta, při které řidič při neopatrném předjíždění vytlačil z vozovky jiný vůz, který pak narazil do stromu. Zatímco viník od nehody ujel, jiný řidič zastavil, posádce nabouraného auta poskytl první pomoc a o zraněného spolujezdce se staral až do příjezdu záchranky.

Ivo

Ivo zachránil v září 2019 téměř padesát cestujících autobusu z Liberce do Prahy, když převzal jeho řízení za šoféra, který náhle zkolaboval. Ivo seděl v první řadě a na náhlou situaci rychle zareagoval, převzal volant a odvezl autobus bez předchozí zkušenosti s řízením tohoto vozidla do bezpečí. Předešel tak velké silniční katastrofě.



Julius

Julius v únoru roku 2019 zasahoval při nehodě, ke které došlo zřejmě bezohlednou jízdou jednoho z řidičů. Ten při neopatrném předjíždění vytlačil z vozovky jiný vůz, až narazil do stromu. Zatímco viník od nehody ujel, Julius zastavil, posádce nabouraného auta poskytl první pomoc a o zraněného spolujezdce se staral až do příjezdu záchranky.



Jiří a Jan

Na začátku roku 2013 poskytli společně pomoc řidiči osobního vozidla, který uvízl po havárii ve zdeformovaném autě. To bylo obráceno střechou k zemi a zčásti ponořeno v potoce. Jediný možný způsob, jak se dostat dovnitř k připoutanému řidiči, bylo skrz rozbité okno od kufru. Bez sebemenšího zaváhání vytáhli zraněného zadními dveřmi ven. Díky jejich včasnému zásahu zachránili Gentlemani silnic muže od utonutí.



Zdeněk a Martina

V listopadu 2008 narazila řidička octavie ve vysoké rychlosti do protihlukové stěny. Žena utrpěla vážné zranění hlavy. Před příjezdem záchranné služby jí pomohli Zdeněk a Martina, kteří také na nebezpečném úseku, pokrytém olejem, řídili dopravu a zabránili tak hromadné nehodě.



Roman

Čtrnáctiletý školák objevil v obci Ktová havarovaný vůz. Vozidlo leželo na střeše a v něm byla uvězněná posádka dvou starších lidí. Pomohl ji vyprostit z automobilu a zorganizoval pomoc, včetně přivolání rychlé záchranné služby.



Radek a Leoš

O životě a smrti devětapadesátiletého muže tehdy rozhodovaly vteřiny, nákladní auto ho přimáčklo ke stěně domu. Oba muži přiběhli na místo tragédie, zaškrtili zraněnému tepny na krvácející zlomené noze a zavolali na tísňovou linku. Díky jejich rychlé a správné reakci řidič nejenom přežil, ale po dlouhém léčení začal znovu chodit.

Po celé republice najdeme mezi oceněnými Gentlemany silnic řadu policistů, lékařů, zdravotních sester nebo hasičů, všichni však svou statečnost na silnicích prokázali mimo službu. Ocenění získalo i dvacet mladých lidí, v některých případech šlo dokonce o děti. Mezi 9 libereckými Gentlemany silnic najdeme profesionálního řidiče i čtrnáctiletého chlapce.

Všichni ocenění svými činy prokázali statečnost a obětavost. „Drtivá většina z oceněných na vyjádření díků reaguje slovy, že by takto přece pomohl každý,“ komentuje skromnost oceněných Ivana Buriánková, ředitelka projektu Gentleman silnic. „Dennodenně se ale na našich silnicích přesvědčujeme o tom, že lidé, kteří nejsou lhostejní a dokáží pomoci, jsou stále spíše výjimeční,“ doplňuje. Zdaleka ne každý totiž u dopravní nehody zastaví a zdaleka ne každý má tu odvahu skutečně zasáhnout a zraněnému pomoci.

Gentleman silnic je společným projektem Generali České pojišťovny a Policie ČR.

IB