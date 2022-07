„Byl jsem na Ukrajině i když začala válka v roce 2014. Současná fáze konfliktu je ale jiná. Je to válka se vším všudy. Je mnohem brutálnější, než před osmi lety a je v ní mnohem víc uprchlíků. Jen do Polska utekly čtyři miliony Ukrajinců,“ říká Stanislav Krupař.

Na Ukrajinu odjel, ještě před tím než ji Rusové napadli. Od 29. ledna žil v Bachmutu v Doněcké oblasti, ve městě, o jehož ovládnutí aktuálně ruská armáda vede s Ukrajinci boj. „S postupující frontou jsem se posunul i já nejdříve do Avdijevky a Marinky. Pak jsem utíkal přes Pokrovsk do Kyjeva. Tam jsem byl na frontové linii v Irpini. Většinu března jsem strávil na frontě kolem Kyjeva,“ popisuje Stanislav Krupař. Jako jeden z mála českých novinářů žil v ostřelovaném městě spolu s obyvateli Kyjeva. Domů se vrátil až začátkem dubna. Poté se na Ukrajinu vrátil koncem května.

„Asi nejhorší období bylo v březnu, když jsem byl přímo na frontě mezi Bučou a Irpiní a viděl plápolající Buču a dokumentoval útěk obyvatel z Buči a Irpině,“ popisuje Krupař, který je rád, že alespoň část fotografií, které ve válkou sužované zemi nafotil teď budou moct vidět návštěvníci výstavy na Boučkově statku na Malé Skále.

„Situace si to žádá. I když se média ukrajinskému konfliktu věnují, tohle je jiná forma informace i zážitku. Fotografie mají nejen hodnotu dokumentární, ale jde o svébytné umělecké dílo,“ říká k výstavě její organizátor a kurátor Richard Balous. Podle něj působí velkoformátové fotografie na návštěvníka jinak, než když je vidí menší v novinách nebo v časopise. „Když se díváte na fotografie v takovém formátu a dobré kvalitě je to jiné. A odlišuje se to i od mraků záběrů v televizi, kde je vše v rychlosti. U fotek můžete kontemplovat, nad celou situací se lépe zamyslet,“ říká Balous. I to je důvod, proč bude vernisáž výstavy spojena s besedou.

„Snad přiveze Stanislav ukázat i legendární kalhoty, které dostal od starosty obléhaného Kyjeva Vitalije Klička,“ odlehčuje těžké téma Balous. Vernisáž výstavy WAR 2022 bude spojena s debatou, kterou se Stanislavem Krupařem povede zahraniční reportérka a držitelka Peroutkovy ceny Tereza Engelová. Vernisáž výstavy se koná 18.6. v 18:00. Výstava potrvá do 21. července 2022.

Výstava WAR 2022 je v Maloskalské Galerii Josefa Jíry k vidění denně kromě pondělí od 11 do 17 hodin.

Stanislav Krupař



*1972 v Pardubicích



- Absolvent Lesnické fakulty MZLU v Brně

- Pracoval jako vychovatel v pasťáku, nádeník na farmách v Anglii, prodavač vánočních stromků a také jako učitel ve zvláštní škole.

- V letech 2009-2013 pracoval jako kmenový fotograf týdeníku Reflex, od té doby na volné noze.

- Pro západní média jako je Stern, Die Zeit, Focus, Neue Zuericher Zeitung, De Standaard, Volksrant vytváří původní fotografické reportáže, především z konfliktních oblastí. Pracoval tak mimo jiné i v Somálsku, Libyi, Syrii, Afghánistánu. Od března 2014 se neustále vrací na Ukrajinu, kde dokumentuje rusko-ukrajinskou válku. Momentálně v její velmi horké fázi.

- Nejšťastnější je ale na jižní Sibiři, kde od začátku tisíciletí dokumentuje šamanistické tradice v ruské Republice Tuva.

Maloskalská galerie Josefa Jíry