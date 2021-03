Za zrodem turnovské hvězdárny stál fyzik Ivan Šolc

Čtenář reportér





Nahlédnout do světa vzdáleného od nás spousty světelných let, koukat mezi hvězdy a planety a dumat o tom, zda je na Marsu život. To vše lze zažít v turnovské hvězdárně, která je pozoruhodnou technickou památkou Libereckého kraje.

Turnovská hvězdárna. | Foto: archiv LK