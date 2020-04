Projekt nyní nabízí přes 1 500 lůžek po celé České republice, k platformě se mohou zapojovat další poskytovatelé ubytování.

Cestovní ruch je celosvětově jedním z nejvíce zasažených odvětví současné krize. Provozovatelé ubytování v těchto týdnech zápasí o přežití a vyhlížejí možnost opět nabízet své služby. Projekt Zachraň hotel společností Amazing places a Mevris se rozhodl poskytnout volné ubytovací kapacity lékařům, zdravotníkům nebo členům záchranných složek. “Díky hotelům a penzionům, kteří se postupně zapojují do našeho projektu, můžeme nabídnout těmto pracovníkům bezplatné nebo zvýhodněné nouzové ubytování, které jim poskytne azyl v době, kdy potřebují z důvodu ochrany svých rodin najít náhradní ubytování,“ vysvětluje smysl platformy Petr Kotík, zakladatel Amazing Places.

Zachraň hotel propojuje hoteliéry s lidmi, kteří jejich pomoc potřebují. Ubytovacích zařízení se hned během prvních dnů přihlásilo několik desítek. “V hotelu máme obrovské náklady, které se ani s jeho uzavřením výrazně nesnižují. Proto, než aby zel prázdnotou, jsme se ho rozhodli využít pro ty, kterým to pomůže,“ objasňuje zapojení do projektu Zachraň hotel manažerka hotelu Plumlov Jana Ožanová. Zdravotníci a záchranáři se mohou do systému hlásit již nyní. “Dalším krokem bude oslovit konkrétní nemocnice a zdravotníky, abychom jim o této možnosti dali vědět,” doplňuje Martin Blažek, CEO společnosti Mevris, která poskytuje hotelové rezervační systémy.

Původní myšlenka projektu mířila k pomoci českým hotelům. Jakýkoliv z nich se může již v tuto chvíli přihlásit a nabízet poukazy na ubytování ve svém zařízení na dobu, kdy bude opět umožněno volně cestovat po Česku. “Do programu se mohou zapojit nejen ubytovací zařízení z projektu Amazing Places, přihlásit se může kterékoliv v Česku,“ vysvětluje Petr Kotík. Podobnou aktivitu připravují tvůrci i na Slovensku, kde Amazing Places rovněž vyhledává kouzelná místa. Díky koupi voucheru se mohou lidé, trávící čas v domácí karanténě, těšit na dovolenou ve vybraném místě v tuzemsku. Nejen, že podpoří ubytovací zařízení a umožní jim co nejhladší návrat do běžného provozu, ale zajistí si tak i plány na letošní dovolenou.

Celá platforma Zachraň hotel je nekomerční. Služby poskytované v rámci projektu jsou zdarma a ze zakoupených pobytů nejsou nárokovány žádné poplatky a provize. Veškerá podpora tak směřuje v plné výši zapojeným zařízením.

Hana Krausová