V sobotu se v Bedřichově konal závod Běhej lesy Jizerská. | Foto: VN

Jako první vyběhli do lesů Jizerských hor ti, kteří absolvovali nejdelší padesátikilometrovou trať. Ta nejkratší měřila 5 kilometrů. Nejrychlejší běžec na padesátce dorazil do cíle už za 3 hodiny a 12 minut a byl to Jan Švadlenka. I přes hygienická opatření si na trať všech závodů letní Jizerky našlo cestu bezmála 2 600 účastníků.