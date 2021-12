„Už samotný výlet k údolí Mohelky stojí za to. Když se najednou před očima turistů rozklenou oblouky historického železničního mostu, působí to, jako by se tak trochu ztratili v čase. Toto místo má své kouzlo v každém ročním období,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.