Minulý rok poprvé přispěla k obohacení programu železnobrodské slavnosti sklářů Skleněné městečko ojedinělou akcí pobočka České spořitelny v Železném Brodě.

Útroby pobočky České spořitelny v Železném Brodě. | Foto: Česká spořitelna / Claudia Malafarinová

V září minulého roku se v Železném Brodě znovu rozezněly zvony krásné dřevěné zvonice nad malebným náměstím a otevřely se dveře Skleněnému městečku.

Skleněné městečko je festival sklářského řemesla, který se každoročně koná v září v Železném Brodě, městě sklářů a známých umělců, městě, jehož malebná zákoutí lákají mnoho turistů ze všech koutů světa. Jedná se o jedinečné setkání sklářů, umělců, řemeslníků a obdivovatelů. Po celém městě jsou různé akce, prohlídky, doprovodné programy, výstavy, řemeslné stánky, dílničky pro děti, historické automobily, koncerty a mnoho dalšího.

Prošli jsme časovým tunelem a zastavili jsme se v roce 1936, v roce, kdy byla slavnostně otevřena Městská spořitelna. Byl to rok nečekaných událostí a období poměrné prosperity, než opět přišel pokles. Bylo to období první republiky a tehdejší Československá spořitelna, jako jedna z hlavních finančních institucí v Československu, měla důležitou roli. Bylo to období tvůrčích osobností a nádherných architektonických děl. Jedna z nejkrásnějších a nejzachovalejších budov z první republiky je i budova České spořitelny od architektů Jindřicha Freiwalda a Jaroslava Böhma, byla dostavěna a slavnostně otevřena veřejnosti v roce 1936. Je to funkcionalistická budova s jedinečnou architekturou, kde do moderní budovy bylo zakomponováno průčelí tzv „Klemencovska“, jednoho z nejstarších dřevěných domů ve městě. Je to budova se zachovalým interiérem z první republiky. Tenkrát to byla velice moderní a unikátní budova, skoro nadčasová, nyní je pro nás historická a jedinečná.

V pobočce se zastavil čas v období první republiky. Pobočka se z velké části zachovala tak, jak byla dne 14. června roku 1936 slavnostně otevřena. Je málo míst, které mají tuto pohádkovou atmosféru a s troškou nadsázky, když vejdeme do krásné dvorany a zavřeme oči můžeme zaslechnout zvuk šplouchající vody stékající ze skleněných kalíšků starodávné fontány od Aloise Meteláka, profesora a ředitele světoznámé železnobrodské sklářské školy, kde vystudovali i vyučovali známé osobnosti.

Návštěvníci mohli zažít opravdovou prvorepublikovou atmosféru, podpořenou krásnými dobovými kostýmy z třicátých let minulého století a dobovou hudbou, starožitnými artefakty, rozsáhlou sbírku obrazů, knih a dokumentů, a to vše v zachovalých prvorepublikových interiérech. Nechyběly ani hry, zábava a občerstvení.

Den jinak v železnobrodské pobočce České spořitelny byl slavnostně zahájen odhalením unikátních restaurovaných modelů alegorických soch Práce a Spořivosti od Jaroslava Brychty a Ladislava Přenosila, které se nacházejí na průčelí pobočky. Byla to významná událost, která byla zahájena za přítomnosti členů vedení České spořitelny, náměstka hejtmana Libereckého kraje, starosty a místostarosty Železného Brodu. Byli přítomni i další významné osobnosti a široká veřejnost. Byl to unikátní zážitek a významný moment, kdy bylo odhaleno veřejnosti něco, co bylo ukryto po několik desítek let.

Den Jinak v železnobrodské pobočce Spořitelny měl veliký ohlas, nejen díky komentovaným prohlídkám, které se pyšnily velikým zájmem, ale i návštěvností pobočky, kde se napočítalo okolo 600 návštěvníků.

Potěšil nás veliký zájem veřejnosti, snažili jsme se vyladit vše do detailů, abychom předali nezapomenutelný zážitek návštěvníkům.

Děkujeme všem návštěvníkům za účast a zájem, děkujeme za krásné zpětné vazby, za potlesky po prohlídce, za ohlasy, které zaznívají dodnes, za nadšení, a hlavně děkujeme všem zúčastněným a těm, kteří nám věnovali svůj drahocenný čas a pomohli nám zařizovat něco tak krásného, jako byl tento den, od informací, marketingu, povolení, pozvánek, článků, zapůjčení kostýmů, artefaktů, dokumentů, knih a v neposlední řadě děkujeme zejména našim restaurátorům za úžasné restaurování vzácných modelů.

Za organizační tým v Železném Brodě Claudia Malafarinová

