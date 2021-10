Organizátoři a závodníci EDDA Cupu srdečně zvou všechny příznivce motoristického sportu tento víkend do Bozkova!

Program závodu je stejný v sobotu i v neděli, začíná vždy ráno v půl deváté startem první ze dvou tréninkových jízd. Závodní jízdy začínají po polední přestávce v půl jedné, jednotlivé svozy na sebe plynule navazují. Do hodiny po projetí posledního závodníka cílem dojde v prostoru depa k slavnostnímu ceremoniálu s předáním pohárů nejrychlejším v jednotlivých vypsaných třídách.

Znovu po letech se pojedou závody do vrchu na Cimbál. | Foto: VDR

/FOTO/ První říjnový víkend zavítá nezávislý seriál závodů automobilů do vrchu EDDA Cup na Semilsko, kde se na trati z Bozkova na vrch Cimbál uskuteční jeho další podnik.

