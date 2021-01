Infarkt myokardu je život ohrožující stav, který v důsledku nezdravého stravování, nedostatku pohybu, stresu a nezdravého životního stylu ohrožuje lidi napříč skoro celou generací a nevybírá si vhodný den ani hodinu. „Během mé více než 44leté praxe se mnoho autorů snažilo přijít na to, zda infarkty vznikají v určitou dobu a za určitých podmínek. Zkoumaly se roční období nebo různé části dne. Výsledky byly vždy velmi rozporuplné a nepřišlo se na to, které období nebo okolností jej způsobují. S jistou, ale můžeme říci, že existují rizikové faktory jako genetika, cukrovka, vysoký krevní tlak, porucha metabolismu tuků, kouření, nedostatek fyzické aktivity nebo nezvladatelný stres. Z mé dlouholeté praxe jsem se setkal s případy, kdy infarkt myokardu postihl i mladé lidi ve věku 18 let,“ komentuje problematiku kardiolog pardubického Kardiologického centra AGEL MUDr. Vladimír Rozsíval CSc.

Typickým projevem infarktu je tlak nebo bolest na hrudi, slabost či nevolnost. Před samotným vznikem může člověk pociťovat úzkost, zadýchávání, pocity únavy nebo pocení. Proto je dobré tyto příznaky nepodceňovat a v případe projevů bolesti na hrudi či jiných symptomu nejasného původu je potřeba neprodleně kontaktovat záchrannou službu, která umožní správnou, a hlavně včasnou diagnostiku pacienta.

„Příčinou vzniku infarktu je náhlá porucha zásobení srdečního svalu krví a kyslíkem, zpravidla při ucpání cévy. Jedná se o živost ohrožující stav, při kterém dochází postupně k zániku větší či menší části srdeční svalu. Srdce však musí stále pracovat. V současné době máme možnosti, jak tento stav zlepšit, koronární cévu angioplastikou zprůchodnit a infarkt tak omezit. Je ovšem nutné dostat se rychle a bezpečně do nemocnice. Je naprosto nezbytné, aby při vážném podezření na infarkt nemocný zůstal v klidu. Naprosto nevhodné je vést nemocného autem do nemocnice. Pokud je možnost Rychlé zdravotnické pomoci, a to většinou po celém území naší republiky je, okamžitě jí volejte, nečekejte,“ vysvětluje kardiolog MUDr. Vladimír Rozsíval CSc.

Když se řekne infarkt, vybavíme si nesmírně rozčíleného člověka, který prochází emoční vlnou nasbíraného stresu nebo nějaké nelibosti. Všichni to vídáme ve filmech nebo seriálech, ale paradoxně mnoho prvotních záchvatů vzniká za klidných situací. „Padesátník ve vedoucí funkci spěchá ráno do práce. Poslední léta mnoho nesportoval, přibral, více kouřil, dostal cukrovku a má problémy doma i v práci. Dnes má důležité jednání. Venku je minus 10 stupňů Celsia, auto zapadalo sněhem. Začal odhazovat sníh a myslí na to, že to asi nestihne včas. Najednou pocítí tlak za hrudní kostí, začne se potit a je mu špatně. Po zastavení práce se mu uleví. Takto může vypadat modelová situace pro první záchvat anginy pectoris, tedy srdečního onemocnění,“ říká kardiolog MUDr. Vladimír Rozsíval CSc.

Vánoční svátky mají být časem klidu a pohody. Je důležité myslet nejenom na to, zda máme všechny dárky pro své blízké, napečené cukroví a nablýskaný byt, ale taky na sebe sama. Vánoce jsou tu od toho, abychom si užili čas v rodinném kruhu a mohli si odpočinout po dlouhém a jistě náročném roce. Proto zpomalte a myslete na své zdraví. Protože není nic cennějšího než zdraví.

Lidé by si měli cenit toho, když mohou vánoční svátky trávit doma se svou rodinou, protože ne všichni mají tuto možnost. Například lékaři i sestry Kardiologického centra pracují během všech svátků a jsou připraveni pomoci pacientům v jakoukoliv dobu. „Režim na našem oddělení intervenční kardiologie během všech svátků v roce není ničím zvláštní, vždy jsme připraveni pomoci pacientům s akutním infarktem myokardu. Vždy slouží pohotovost jeden lékař a dvě sestry. Za posledních pět let přijíždí přímo na katetrizační sál s akutní koronární příhodou v průměru více než tři pacienti za den a je jedno, jestli ve všední den, noc nebo svátek,“ zmiňuje vedoucí sestra Jitka Korelová.

Radka Miloševská