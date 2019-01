JABLONEC NAD NISOU - Jablonecký Deník a společnost Sport po čtvrté společně s partnery uspořádaly akci s programem k Mezinárodnímu dni dětí. Akce připravená pro děti k jejich svátku se pro obě společnosti stala už tradicí.

„Program pokaždé obměňujeme, hodně důležití jsou naši partneři. A počasí? To nám letos opravdu přálo. Ráno to vypadalo, že se budeme muset přemístit do haly. Ale všechno by se tam nevešlo,“ zhodnotil akci za oba pořadatele Daniel Habětínek. Rozhodně kůň, motorový vláček a zřejmě i psi by museli zůstat venku. A jak se líbilo odpoledne dětem? Jeden názor za všechny: „Tak zase za rok, jo!“