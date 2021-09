Do Ameriky se Hlava vydal, aby si tam vydělal na byt v Brně. Tenkrát si koupil kameru, aby rodině natočil záběry ze Spojených států. V blízkosti newyorského Manhattanu se 11. září ocitl náhodou. „Už jsem měl být v Pensylvánii, ale pracovní cesta se odložila. Druhý den mi šéf řekl, ať si v autě sednu dopředu, abych natočil pěkné záběry. Výjimečně jsme to vzali přes centrum města. A pak se to stalo,“ vzpomíná muž.

První letadlo narazilo do Severní věže Světového obchodního centra kolem tři čtvrtě na devět dopoledne. Druhé o sedmnáct minut později srovnalo se zemí Jižní věž. Muž katastrofu popisuje jako šok a velkou ránu, protože, jak říká, v té době nikdo neměl o teroristech ponětí. „Druhé letadlo letělo kousek nad našimi hlavami. Je to dobře vidět na záznamu z kamery. Byl to hrozný hukot,“ popisuje.

VIDEO ZE ZÁSAHU LETADLA DO SEVERNÍ VĚŽE

Zdroj: Youtube

To, že natočil pád obou letadel, zjistil až po čtrnácti dnech, kdy záznam přehrál na televizní obrazovce. Nikdo o něj však neměl zájem. „Dva roky ležela kazeta doma, pár kopií jsem daroval svým známým. V roce 2003 se mi ozval novinář z The New York Times. Po zveřejnění rozhovoru se mnou to pak chtěli všichni,“ povídá.

V troskách budov tenkrát zemřely téměř tři tisíce lidí. „Ten den mám přesně uložený v paměti, ale špatné spaní z toho nemám. Život nikomu nevrátíme, nemá cenu si to pořád připomínat,“ je přesvědčený Pavel Hlava.

DRAMATICKÝ NÁRAZ LETADLA DO DRUHÉ VĚŽE

Zdroj: Youtube

Na zadním sedadle auta v osudný okamžik seděl jeho bratr Josef. Vypráví, jak v místě všechno hořelo a dýmilo. „Městem se šířil smrad ze spáleniště. Zbytky letadel i motory lítaly až sto metrů daleko. Okolní obchody a ulice zavalil prach,“ líčí Josef.

Život se zastavil. Dvojčata se propadla do podzemí, kde na několik měsíců vyřadila provoz metra. „Druhá věž zajela do země jak výtah. Letadlo narazilo do nižších pater než u té první a proto spadla dříve,“ přikyvuje Josef.

Snem Pavla Hlavy je znovu se podívat do New Yorku na novou budovu, kterou Američané postavili na místě zničených „dvojčat“. A také by rád pozdravil bývalého šéfa z práce Mika Cohena. Jinak se věnuje tenisu a čtyřem vnoučatům. Dvě z nich šly letos do první třídy.

Nahrávka útoku, po němž následovala válka v Afghánistánu, odkud teroristé pocházeli, změnila jejímu autorovi život. Když ji prodal, za získané peníze si mohl pořídit byt a zařídit bar. Dal mu jméno po „dvojčatech“ Twins.