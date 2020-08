Nástup rezidentního parkování se uskuteční v druhé polovině roku v několika fázích. „28. června se připojí oblasti Sirotkova a Elišky Machové, 16. srpna Vackova a Poděbradova, 27. září Haasova a Záhřebská a 11. listopadu sektory Berkova a Mojmírovo náměstí,“ uvedla mluvčí brněnského magistrátu Anna Dudková.

Například Brňan s bytem ve Skácelově ulici v Králově Poli Petr Kasal na to má neutrální názor. „Zavádí se to všude, takže to asi bylo nevyhnutelné. Trochu mi ale vadí, že městská část, která modré zóny nezavede, se stane rukojmím systému. Budou tam parkovat všichni,“ zamyslel se.

Zdroj: Archiv

Původní návrh zavádění rezidentního parkování počítal se zónami i v Brně-severu. „Městská část měla ale požadavek zavést systém ve všech problémových částech v jednom roce. To z řady důvodů není možné. Proto se tyto oblasti přidají až do dvou let,“ sdělil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Změnu mohou očekávat řidiči i v centru města. Parkoviště v Besední ulici se totiž od 1. září přesune do mírnější zóny B rezidentního parkování. Do systému se rovněž zařadí nová parkovací místa v Lužánecké ulici.