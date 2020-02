Policisté přišli s prvními výsledky vyšetřování tragického požáru domova pro postižené Kavkaz. Ten má na účtu 8 udušených a další raněné. Příčinou požáru byla s největší pravděpodobností něčí manipulace s otevřeným ohněm ve společenské místnosti domova.

Ve čtvrtek proběhla policejní tisková konference k tragické události:

Přestože policie už budovu předala městu, její lidé na místě pokračují ve vyšetřování. Policie zatím vyloučila, že by za požárem stál někdo, kdo se do budovy dostal zvenčí. Případ vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí v případě uznané viny až 8 let vězení. Policejní vyšetřovatelé ve spolupráci s těmi hasičskými jako důvod požáru vyloučili technickou závadu. „Po odklizení všech trosek bylo v pravé části společenské místnosti určeno místo, kde stál gauč. Pravděpodobně na něm došlo k iniciaci požáru,“ prozradil Martin Charvát, vedoucí odboru obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (SKPV KŘP-U).

Policie vyloučila, že by za požárem stál někdo, kdo by se do budovy dostal zvenčí. „Budeme se snažit zjistit, kdo požár způsobil. V tuto chvíli můžu říct, že jsme vyloučili, že by to byl někdo zvenčí, kdo by neměl do budovy přístup,“ potvrdil Charvát.

Hledají ohnisko požáru

Při ohledání místa požáru kriminalisté obecně zjišťují jeho ohnisko z tří směrů. Jedním z nich je svědecké ohnisko. „Ptáme se, kdo ten požár první viděl a odkud šlehaly plameny,“ přiblížil náměstek ředitele pro SKPV KŘP-U Zbyněk Dvořák. Dál se v takových případech kriminalisté ptají specialistů hasičského záchranného sboru, kde byla nejvyšší intenzita hoření.

Takto vypadal domov druhý den po požáru:

„A potom nás samozřejmě zajímá kriminalistické ohnisko, tedy kde požár vznikl,“ dodal náměstek. Ne vždy se všechna ohniska shodují, například vlivem povětrnostních podmínek nebo různých svědeckých výpovědí. „V tomto případě se všechna tato ohniska shodují,“ zdůraznil Dvořák.

Spekulovalo se o řádném zajištění domova proti požáru, tedy jeho požárně bezpečnostním řešením. „V budově byly protipožární dveře, které oddělovaly jednotlivá patra od centrálního schodiště. Žádné jiné bezpečnostní systémy zatím ohledáním zjištěny nebyly,“ řekl náměstek ředitele. Ale s tím, že ohledání na místě pokračuje. „Tým vyšetřovatelů je nadále ve Vejprtech,“ potvrdil Dvořák. Přesto už policie budovu předala samosprávě k užívání.

Požár si vyžádal osm obětí

K požáru domova pro osoby se zdravotním postižením došlo v neděli. „Bylo ohroženo 34 klientů s lehkým až těžkým mentálním postižením,“ připomněl Dvořák. 8 klientů domova se udusilo oxidem uhelnatým. Po požáru zůstalo ještě 5 těžce zraněných, jeden z nich je dosud v kritickém stavu. 21 osob museli ošetřit záchranáři. K tragédii došlo teprve před pěti dny, přesto se policie mimořádně rozhodla vyjít ven s průběžnými výsledky vyšetřování, a to na její čtvrteční bilanční tiskové konferenci v Ústí nad Labem. „Veřejný zájem překročil ochranu zájmů zúčastněných osob chráněných trestním řádem,“ vysvětlil Dvořák.