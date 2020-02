„Amen,“ zaznělo krátce před 15. hodinou folknářským hřbitovem z úst podmokelského pátera Františka Jiráska, který poslední církevní rozloučení nad hrobem vedl. První smuteční hosté se scházeli pomalým krokem na děčínském hřbitově na Folknářích dlouhé desítky minut před obřadem, který trval přibližně dvacet minut. Poté zesnulou, uloženou ve světlé americké rakvi, vyprovodili k místu jejího posledního odpočinku.

„Znala jsem ji od malička. Také mně věštila, vlastně mi tím napůl zachránila život,“ řekla jedna z žen, která se přišla s Jolandou rozloučit, zatímco jí její společník říkal, ať už jde a nic neříká. Většina účastníků pohřbu jen mlčky odcházela se sklopenou hlavou. Plný emocí a smutku byl podle účastníků i samotný obřad. „Víte, jak to je, když ukážou sestru. Byly tam děti. Není to hezké a příjemné,“ řekla žena, která se novinářům představila jako sestra Věry Nemethové. Právě americká rakev umožňuje vystavit při obřadu tělo zesnulého.

Věštění má podle sestry paní Nemethové v rodině velkou tradici. „Dělala to sestra, dělala jsem to já. Jde to z generace na generaci,“ řekla novinářům sestra zesnulé.

Zájem novinářů

Pohřeb Věry Nemethové nezůstal mimo zájem novinářů, především těch bulvárních, kteří se snažili dostat do blízkosti obřadní síně, ačkoliv si to pozůstalí nepřáli. Situaci na místě uklidňovali asistenti prevence kriminality a především strážníci, kteří po dobu obřadu uzavřeli pro novináře část folknářského hřbitova v okolí hrobu Věry Nemethové. Její rodina si totiž nepřála, aby při obřadu a uložení do země byl přítomný kdokoliv mimo smutečních hostů, a aby se natáčelo a fotografovalo.

Věra Nemethová zemřela minulý týden v pátek po těžké nemoci. Bylo jí 55 let. Měla mít zápal plic, který se lékaři rozhodli léčit antibiotiky. Navíc jí diagnostikovali také plicní embolii. Podle médií měla dokonce v nemocnici zkolabovat a zdravotníci ji údajně měli oživovat. Následně ji měli převážet do Ústí nad Labem, do Teplic a zpět do Děčína. Rodina byla naštvaná na nemocnice, že nedokázala paní Nemethovou vyléčit. Řešit to ale pozůstalí nechtějí.

Legendární věštkyně, která dosáhla své největší slávy zásluhou televizních ezoterických pořadů, nebylo možné v ulicích Děčína přehlédnout. Také ji velká část obyvatel města znala, alespoň z televize. Její dnes už nesmrtelná hláška „Vidím velký špatný“ zlidověla a lidé ji používají naprosto běžně nejen ve virtuálním, ale i reálném světě. Byla velkou hvězdou serveru Youtube; videa, ve kterých Jolanda účinkuje, mají stovky tisíc až miliony zhlédnutí.

Byla plná života

Naposledy se Jolanda, která pocházela z Českých Budějovic, objevila na televizních obrazovkách loni v létě. Tehdy si ji do svého pořadu Jaroslav Soukup Live pozval majitel Televize Barrandov, na které se účastnila debaty věštců. Tehdy ještě působila jako plná života. Právě na této soukromé televizi roky působila a vešla v širokou známost.

Neotřelé nakládání s češtinou, které lidé tak často používají, jí vyneslo slávu. „A von hodně trpěl, protože trpěl,“ prohlásila například ve vysílání. Jindy zase řekla volajícímu do televizního pořadu: „Můžete položit jenom jednu a odpovím vám jenom tři.“ Zásluhou těchto pro většinu populace velkých nedostatků se o ni začali zajímat i lidé, které jinak věštění nezajímá a nevěří mu. Její pořady totiž braly jako humoristické. Na internetu dokonce vznikla stránka, kde si je možné jednotlivé Jolandiny hlášky přehrávat. Věštkyni si také pozvala do svého pořadu Máte slovo Michaela Jílková, která tento díl věnovala věštbám a horoskopům.