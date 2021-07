Přijet na místo zkázy, kde je dvacet zraněných, i těžce, to se vám vryje do paměti. A druhý den? Ranní rozbřesk byl krutý. Šok. Něco takového jsem v životě neviděl, říká ratíškovický dobrovolný hasič Tadeáš Koplík, která zároveň slouží jako profesionál u jihomoravské jednotky. Nyní zasahují v Mikulčicích.

Velitel družstva dobrovolných hasičů z Ratíškovic Tadeáš Koplík. Pracuje i jako profesionální jihomoravský hasič ze stanice v Židlochovicích. Dobrovolní hasiči z Hodonínska v Mikulčicích, 27. června 2021. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Tuší, že poškození lidé po tom, co při tornádu zažili, budou žít v obavách z každé blížící se bouřky. „Šrámy na duši si asi ponesou do konce života. Sám jsem pozoroval ten strach u místních, když den poté zahrozila další bouřka. Je to pochopitelné,“ povídá sedmadvacetiletý muž.