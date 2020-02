Vhodný dárce se však ještě nenašel, Matějův otec ho shání v už tři roky. Zatím neúspěšně.

Chcete mladému muži (a nejen jemu) pomoct? I vy můžete být jeho naděje na život! Darujte kostní dřeň!

Přihlašte se do 29. února k odběru slin do registru dárců krve. Český červený kříž OS Jičín, který nábor dárců organizuje, potřebuje 50 přihlášených dárců, aby mohl přijet odborný tým z IKEM do Jičína.

Online formulář ZDE

Nábor dárců se koná také v sobotu 28. března 2020 od 9.00 do 15.00 v Jičíně, na nádvoří zámku na Valdštejnově náměstí.

Podmínky vstupu

- věk od 18 do 40 let věku (do 41. narozenin dárce)

- ochota pomoci jakémukoli pacientovi nejen z ČR, ale i ze zahraničí

- hmotnost více než 50 kg

- výborný zdravotní stav (žádné závažné onemocnění - ani v minulosti)

- bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)

- ochota podstoupit odběry krve a případná další vyšetření

- ochota věnovat svůj čas a pohodlí

- veřejné zdravotní pojištění platné v ČR

Kdo je Matěj a jeho tatínek, který shání dárce kostní dřeně nejen pro Matěje?

Podívejte se na reportáž České televize v pořadu 168 hodin: ZDE