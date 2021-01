Meteory ohromily mladého fotografa Vladimíra Hammera ze Kdyně, který kvůli nich stál několik hodin u fotoaparátu, aby je mohl nafotit a poté zpracovat chvatnou fotografii. Na ní je několik meteorů nad hradem Kašperk.

Meteory nad Kašperkem. | Foto: Vladimír Hammer

Pět let se věnuje focení dvacetiletý Vladimír Hammer, který se v prosinci vydal na focení meteorů. "Aby takový snímek vznikl, potřebujete co nejpřesnější předpověď počasí, plánování místa focení, trpělivost, štěstí a také teplé oblečení. Co se výbavy týče, tak určitě pevný stativ, zrcadlovku nebo bezzrcadlovku nejlépe se světelnějším objektivem. Není od věci také dálková spoušť," uvedl Hammer. A jak je možné, že je na jednom snímku tolik meteorů?