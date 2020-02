Sousedé nevěřili svým očím, domů přijela krásná a v limuzíně. Řeč je o 16leté Viktorce Petrové z malé vesnice Brloh na Lounsku. V úterý 4. února si drobnou přírodní zrzku s handicapem „vzali do parády“ v čížkovickém salonu krásy. A pak ji přinejmenším nastokrát oslnili ve zdejším fotoateliéru.

Stát se modelkou nebo misskou bylo odmalička Viktorčiným snem. V roce 2012 jí ale život změnila vážná nehoda. „Nemám na to dobré vzpomínky,“ řekla žačka lounské speciální školy. Vnímá, že je jiná než vrstevnice. „Cvičí a běhají, chodí všude. Já moc daleko nemůžu,“ srovnala mladá dívka. Volnost a pohyb jí částečně nahrazuje jízda na koni při hipoterapii.

Následky sedm a půl roku staré autonehody popsala Viktorčina maminka. „Jednalo se o úraz hlavy, dcera měla silné krvácení do mozku a velký otok. Z toho vyplývala kranioplastika. To znamená, že jí vyndali obě lebeční kosti. Je tam lehká mentální retardace a levá strana těla pořádně nefunguje,“ vylíčila Ivana Kučerová.

Viki po nehodě vůbec nechodila. Dnes už ano, i když na delší trasy rodina stále používá vozík, stabilitu dívka nemá ještě příliš velkou. „Ale jdeme pořád dál. Snažíme se rehabilitovat, cvičit a zapojovat se i do činností běžných pro život takto velkého dítěte,“ doplnila Ivana. Za intenzivními terapiemi jezdí do Klimkovic.

Mezi rodinami s handicapovanými dětmi, především při lázeňských pobytech, našla rodina z Brlohu spřízněné duše. „Je to hodně o energiích a hodně nabíjející. Předáváme si zkušenosti,“ popsala speciální atmosféru Ivana. „Přehodnotili jsme úplně všechno,“ dodala, co znamenala nehoda pro celou rodinu.

Pomohla i Mise

Péče o Viktorku je finančně nákladná. Prostředky dosud čerpala rodina z odškodnění i sponzorských darů. V létě 2017 jí hlavně s přestavbou bytu pomohl i tým pořadu Televize Nova pod taktovkou Terezy Pergnerové s názvem Mise nový domov.

Spouštěčem úterní akce byl fotograf Lubomír Harrer z Čížkovic. „Ivana mi zavolala, jestli bych jí jako zakázku nevyfotil dceru. Nechal jsem si vypovědět její příběh. Zakázku jsem odmítl. Vymysleli jsme pro Viki celý zážitkový den. Abychom naplnili, co její maminka chce. Ukázat dceři, že i po úrazu pořád může dělat všechno, tedy jít za svými sny a fungovat samostatně,“ řekl Harrer.

Ten rozhodil sítě, aby pro Viktorčinu radost sehnal podobně nadšené lidi. Našli se nejen vizážistka či modelka, ale i majitel limuzíny, která vezla Viktorku unavenou z celodenního focení v Čížkovicích domů do Brlohu. Prý to tam ale nezpůsobilo takové pozdvižení, jako když jí dříve štáb Novy zařídil cestu domů z natáčení vrtulníkem.

Samé zrzky

V salonu krásy i fotoateliéru v Čížkovicích to ve čtvrtek přímo bzučelo činorodostí. Téměř všechny zúčastněné ženy byly přitom zrzavé. Což dostalo i profesionální modelku Adélu Rezkovou. „Většinou jsem všude sama,“ smála se původní hnědovláska promelírovaná do blond.

Pomáhala Viktorce s převlékáním, aby si dávala pozor na make-up nebo si nerozhodila účes. Radila jí také ohledně pózování a došlo i na společné focení. Když byla Adéla ve Viktorčině věku, na modeling si ještě nemyslela. „První lodičky jsem si koupila až do tanečních a neuměla v nich chodit, natož tančit,“ usmála se modelka.

V Čížkovicích neztrácela čas. „Byla to pro mě super příležitost, jak někomu udělat radost,“ cenila si vítězka Akademické Miss v roce 2014 a finalistka České Miss 2016. Zrzkou je od 17 let. „Někdy je to výhoda, někdy ne. Záleží, občas zrzku nechcou, a když ji chcou, tak většinou jsem v Čechách sama. A ještě kudrnatá,“ dodala modelka, jíž jste mohli vidět i na Czech Fashion Week v Teplicích.

Na úterním zážitkovém dni pro Viki z Brlohu se kromě Adély Rezkové a Lubomíra Harrera i jeho rodiny podíleli ještě Pavlína Kraková, David Krejčík a značky Cropp a Deichmann.

Za úžasný den, kdy se její Viki proměnila v modelku, byla Ivana vděčná. „Vážíme si toho. Každá taková maličkost je hlavně o posunu. Nejen Viktorčině, ale i o mém,“ vyznala se. „Toto všechno znamená velikou věc abychom věděli, že můžeme normálně žít,“ doplnila Viktorčina maminka.