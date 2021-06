Primátor Hřib před týdnem v reakci na kritiku z řad opozičních zastupitelů na sociálních sítích zveřejnil příspěvek, v němž zopakoval, že mýto v Praze se v tomto volebním období určitě zavádět nebude. „Pražská ODS by měla přestat se strašením Pražanů prostřednictvím svých manipulativních vyjádření,“ dodal.

Hřib však pokračoval: „Do budoucna se Praha mýtu nevyhne. Bez této veřejně známé podmínky totiž nejde zkolaudovat okruh.“ Primátor občanským demokratům připomněl, že o mýtu mluvili už primátoři Pavel Bém (dříve ODS) a Bohuslav Svoboda, který je v současné době opozičním zastupitelem.

„V roce 2009 spustíme pilotní a o rok později reálný projekt zpoplatnění vjezdu do historické části města. Mýtné. To určitě populární nebude,“ tvrdil Bém v rozhovoru pro MF DNES v září 2007. O snaze dostat auta z centra hlavního města se v té době vyjadřoval několikrát. Praha si tehdy nechala zpracovat studii od firmy Deloitte, podle níž by motoristé platili 120 korun.

Motivace k žádoucí obměně vozového parku

Se stejnou základní sazbou počítá podle analýzy Ernst & Young z letošního března také koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). Slevy budou mít rezidenti či vlastníci elektromobilů, více naopak zaplatí majitelé starších vozidel. Mýtný systém dle představ magistrátu „bude motivovat k žádoucí obměně vozového parku“ a měl by pracovat také s „prvky dynamického nastavování cen“ tak, aby se řidičům nevyplatilo sednout za volant v době dopravní špičky a využít třeba městskou hromadnou dopravu. V dokumentu o klimatickém plánu se rovněž píše, že by mýto by nemělo být výnosové – vybrané peníze by tedy hlavní město dál investovalo do rozvoje bezemisní dopravy.

ODS v čele s místostarostkou Prahy 2 Alexandrou Udženijou označila plán na vyběr mýta za „drzost“. Hřiba a spol. vyzvala, aby konkrétní sazby zveřejnili. „Jenže koalice místo toho volí zlehčování, mystifikaci a útoky na ODS, aby od nové daně za nicnedělání, jak mýtné poplatky označujeme, koalice odvrátila pozornost,“ tvrdí Udženija.

Hřibův argument, že s mýtem souhlasili v minulosti primátoři Bém a Svoboda, občanští demokraté odrážejí s tím, že oba politici podmiňovali mýto dostavbou okruhů (nebo alespoň vybudováním záchytných parkovišť P+R na okrajích metropole jako například ve Stockholmu) – před 15 lety navíc vládla na magistrátu vize, že se povede Pražský okruh a vnitřní Městský okruh dobudovat do roku 2011, možná 2013…

A realita? Pořád se slibují termíny dokončení, vedou se debaty a politici s úředníky se vzájemně obviňují, kdo blokuje dostavbu dálničního okruhu Prahy. „Naposled byla stavba úseku 511 (Běchovice – D1) odložena i kvůli starostovi městské části zvolenému za ODS, který podal odvolání proti územnímu rozhodnutí, přestože do jeho městské části úsek 511 ani nezasahuje. Paradoxní je, že jedním z důvodů tohoto odvolání bylo, že prý já osobně o okruh usiluji až příliš, a proto magistrát nemůže rozhodovat o povolení té stavby,“ napsal primátor Hřib v narážce na loňské rozhodnutí městské části Praha 20 – Horní Počernice.

„Příběh o starostovi ODS se nezakládá na pravdě, pan Hřib ví dobře, že rada usnesení schválila bez hlasů starosty za ODS Petra Měšťana a radního Jindřicha Jukla,“ opáčil Zdeněk Zajíček, šéf zastupitelů hlavního města za ODS.

„Dostavbu okruhu naše koalice maximálně podporuje. Je ale třeba brát v potaz, že stavbu realizuje stát,“ zakončil Hřib svůj příspěvek. V diskuzi pak upozornil, že premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho ministři dopravy silniční okruh D0 slibují už osm let.

Hřib: Ať hraje ODS fair play

Podle Zajíčka ovšem Praha pod současným vedením zanedbává přípravy, koalice používá „prázdná slova“ a lidé si budou muset na dokončení počkat déle, než bylo plánováno: „Magistrát pod vedením náměstků (Adama) Scheinherra (Praha sobě) a Petra Hlubučka (Spojené síly/STAN) připravuje nekoncepční a významně zdržující změny územního plánu a zásad územního rozvoje.“

Primátor Hřib opoziční kritiku vítá, ale pražskou ODS vyzval, aby „příště hrála fair play bez podpásovek“. Zajíček a spol. zase prostřednictvím médií vládnoucí koalici položili několik otázek, na které prý odmítají její představitelé odpovědět – jedna z nich se týká i zveřejnění sazebníku mýtného.

„Proč jej odmítáte zveřejnit? Třeba proto, že by Pražané s mýtem ve vlastním městě nesouhlasili? Nebo že by protestovali řidiči denně dojíždějící za prací nebo školy ze Středočeského kraje?“ Hřib už dříve řekl, že žádný ceník neexistuje. Zavedení poplatků za průjezd metropolí navíc zatím nemá oporu v zákoně. Praha by zřejmě musela využít své zákonodárné iniciativy.