Podle informací Deníku Vysočina skončil sám pětadvacetiletý postřelený Jindřich Š. ve vazbě. Za mříže ho poslal Okresní soud v Havlíčkově Brodě letos 14. ledna. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Jindřich Š. si stížnost nepodal.

„Muž byl obviněn ze spáchání tří trestných činů, a to nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, dále přechovávání omamné a psychotropní látky a maření výkonu úředního rozhodnutí,“ uvedla k případu policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Jindřich Š. z Havlíčkova Brodu měl podle obvinění přechovávat drogy a v několika případech je prodal nebo poskytl jiným osobám. Letos v lednu navíc řídil auto, přestože to měl úředně zakázané.

Není obvyklé, aby sama oběť násilného trestného činu skončila ve vyšetřovací vazbě. V případě Jindřicha Š. to ale zase takové překvapení není. To, že skončí ve vazbě mu hrozilo už pár dní před tím, než na něj dosud neznámý člověk vystřelil. Na začátku loňského srpna byl totiž obviněn z toho, že měl z Polska vozit léky na výrobu drog. Pro kriminalisty to bylo natolik závažné, že ho chtěli mít ve vazbě.

Jenže Okresní soud v Havlíčkově Brodě v pondělí 3. srpna návrh na uvalení vazby zamítl. Jedním z důvodů bylo i to, že už byl předtím odsouzen za majetkovou trestnou činnost a během podmínky se takzvaně osvědčil. Přesně o čtrnáct dní později ale na něj někdo nejméně dvakrát vystřelil. Incident se stal v pondělí 17. srpna kolem půl šesté odpoledne.

Postřelen měl být dvakrát z krátké zbraně větší ráže do břicha a nohy či zadnice. Pomoc si zavolal sám mobilním telefonem. Ošetřen a operován byl v Jihlavské nemocnici, odkud už byl po několika dnech propuštěn. O motivu činu se zatím spekuluje. Na svědomí to mohl mít nespokojený člověk, kterému vadil hluk z motorky, ale také to mohlo souviset s drogovým podsvětím.

Kdo na Jindřicha Š. střílel je pro kriminalisty zatím záhada. „Případ, který byl kvalifikován jako pokus o vraždu, nebyl dosud objasněn,“ informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.