Ohňostroje o letošním Silvestru vysloveně zakázány nejsou, ale města je většinou zrušila. Může se ale stát, že si řada lidí odpálí zábavní pyrotechniku ještě před devátou hodinou večerní.

Vzhledem k nouzovému stavu, zavřeným hospodám a zákazu vycházení po 21. hodině se nicméně očekává, že letošní silvestrovské oslavy budou klidnější a tišší než v předchozích letech.

VÍCE HLÍDEK V ULICÍCH

Policie přesto bude ve střehu a v ulicích bude více hlídek. „V rámci celého Plzeňského kraje předpokládáme zvýšený výkon policistů,“ potvrdila Deníku krajská policejní mluvčí Pavla Burešová. „Budeme se zaměřovat na to, aby byl zajištěn veřejný pořádek, plynulost a bezpečnost dopravy. V souvislosti s nouzovým stavem budou policisté dohlížet, jestli jsou dodržována platná vládní opatření,“ dodala.

Hlídky se proto zaměří zejména na dodržování zákazu vycházení po 21. hodině, kontrolovat budou rovněž pohostinská zařízení, zda dodržují nařízené uzavření. „K případným porušením budou policisté přistupovat individuálně. Budeme ale rádi, pokud budou lidé pravidla dodržovat,“ uvedla dále Burešová s tím, že policejní hlídky se zaměří také na to, zda nebudou lidé používat zábavní pyrotechniku v době a na místech, kde to nařízená opatření již nedovolují.

POSÍLÍ I STRÁŽNÍCI

Například v Tachově jsou ohňostroje po celý rok zakázány vyhláškou, výjimku má termín letních slavností města a silvestrovský večer. „Městská policie bude mít v terénu dvě dvoučlenné hlídky, které budou kontrolovat zejména problémová místa, namátkově také restaurace a hostince,“ řekl Deníku velitel Městské policie Tachov Radovan Macák.

Na soukromé a neoficiální ohňostroje budou dávat pozor také v Rokycanech. Zejména na sídlištích. „Naše hlídky nijak dramaticky neposilujeme. Soustředíme se na součinnost s kolegy z obvodního oddělení,“ má jasno šéf městských strážníků Petr Wohlmuth.

MĚSTA BEZ OHŇOSTROJŮ

Tradiční ohňostroj letos zrušilo například město Plzeň. „Dlouho jsme o tom přemýšleli, ale bohužel to současná situace neumožňuje. Shromažďování lidí je v rozporu s opatřeními a ohňostroj přeci jen není levná záležitost. Proto nám přijde neekonomické ho pálit před prázdným náměstím,“ řekl Deníku starosta plzeňského centrálního obvodu David Procházka. „Moc nás to mrzí. Nicméně přejeme všem krásný vstup do nového roku i bez oblíbeného ohňostroje,“ uzavřel.

Populární ohňostroj neuvidí lidé kvůli koronavirové pandemii ani v Domažlicích. „Koná se tradičně na Nový rok na náměstí, které je pokaždé plné, na prostranství se sejde až tisíc lidí. Letos to bohužel vzhledem k epidemické situaci a opatřením nelze uskutečnit,“ vysvětlil mluvčí domažlické radnice Josef Babor. „Náklady na ohňostroj jsou velké a obce kvůli krizi přišly o značnou část příjmů,“ doplnil mluvčí.

Rovněž v Rokycanech ohňostroj nebude. „Nepořádáme ho ani za normálních okolností,“ reagovala na dotaz mluvčí Rokycan Tereza Maixnerová.

Rozloučení se starým rokem se nebude letos konat ani na Špičáku, kde tradičně schází ze sjezdovky Šance s pochodněmi členové Horské služby Šumava s šumavskými lyžaři a na závěr po zapálení vatry vypukne ohňostroj. O novoroční podívanou přijdou i lidé v Klatovech, kde se tradičně na náměstí vítal rok s velkým ohňostrojem a koncertem. „Tentokrát musíme tyto příjemné okamžiky oželet. Věřme, že si je budeme moci vynahradit 1. ledna 2022. Přejeme klidný a zdravý rok 2021,“ uvedl starosta města Rudolf Salvetr.