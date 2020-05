Obří ztráty počítají obce kvůli epidemii koronaviru. Přijít by mohly ale o mnohem více peněz, než čekaly. Vláda totiž prosazuje, aby se obce jednou třetinou podílely na kompenzacích pro živnostníky. Pokud poslanci takovou změnu schválí, pro obce na Děčínsku by to znamenalo nižší daňové výnosy ve výši téměř 145 milionů korun. Některá města proto na protest v úterý 26. května vyvěsila černou vlajku v rámci akce Černý den pro obce.

Největší zářez do městských financí bude v případě schválení čekat Děčín, který by mohl přijít o více než 50 milionů korun. Na jednoho obyvatele totiž dělá spoluúčast na podpoře živnostníkům, kterou vláda chce, 1 100 korun. O velké peníze by ale přišla také další města. Jedním z těch, které včera vyvěsilo černou vlajku, byl Varnsdorf. „Pro nás by to znamenalo další velmi negativní zásah do rozpočtu. V případě schválení bychom přišli o přibližně 16 milionů korun,“ řekl místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda. V největším městě Šluknovského výběžku zatím letošní investice škrtat nemuseli. Jak to bude v příštích letech, teprve ukáže vývoj ekonomiky.

Úterý si obce pro vyvěšení černé vlajky vybraly proto, že o návrhu znovu jednali poslanci. Navrhovaná změna se nelíbí ani v České Kamenici, i na zdejší radnici zavlál černý prapor. „Přinese to černý den pro obecní investice. Již jsme škrtli celou rozpočtovou rezervu, pokud by se predikce Svazu obcí ukázaly jako přesné, nebude škrtnutí rezervy stačit a budeme muset rušit i letošní investice. K tomu navíc ještě přišla vláda s návrhem na snížení výnosů,“ vysvětlil důvody k vyvěšení praporu starosta Kamenice Jan Papajanovský.

Pokud by se k očekávanému propadu v daňových výnosech obcí přesahujícímu podle Svazu měst a obcí České republiky deset procent přidalo další škrtání v příjmech, prakticky by to zastavilo obecní investice. K těm přitom ministryně financí Alena Schillerová místní samosprávy vyzvala, aby tak pomohly udržet v chodu ekonomiku. V České Kamenici by to znamenalo například ohrožení revitalizace sídliště, opravy chodníků nebo obnovy dětských hřišť.

Vláda plánuje obcím sebrat dohromady 11 miliard korun, na druhou stranu mluví o zvýšení dotací pro samosprávy o deset miliard. To ale podle Papajanovského není správná cesta. „Mnohem lepší je nechat ty peníze obcím, které vědí, kam je potřebují investovat. Na dotace se navíc nalepí nejrůznější externí zpracovatelé,“ dodal starosta České Kamenice. Případné dotace navíc budou nenárokové. Mohlo by se tak stát, že některé obce na ně nedosáhnou a budou počítat jen ztráty.

O velké sumy mají podle vládního návrhu přijít také jednotlivé kraje. Na jednoho svého obyvatele by měly tratit 400 korun. Pro Ústecký kraj by to znamenalo odepsat téměř 330 milionů korun.

Celostátní akci Černý den pro obce a kraje pořádá Svaz měst a obcí České republiky a Spolek pro obnovu venkova ČR. Tato dvě uskupení považují podporu živnostníků a malých firem za správnou. Podle názoru svazu by ji ale měl ze svých prostředků hradit stát bez toho, aniž by měla dopad do rozpočtového určení daní.