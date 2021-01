Vládní nařízení, že Česko od neděle přejde do nejpřísnějšího stupně, přišlo před Štědrým dnem.

„Neměli jsme na přípravy mnoho času, protože následovaly svátky, kdy zaměstnanci měli volno,“ řekla Deníku mluvčí hypermarketu Globus Lutfia Volfová.

V olomouckém hypermarketu finišovali v neděli v 5 hodin ráno, kdy zaměstnanci začali natahovat pásky a fólie přes zboží, které není možné prodávat.

„Provedli jsme opatření tak, abychom co nejméně omezili plochu a nemuseli jsme ještě více snižovat počet zákazníků vzhledem k požadovaných patnácti metrům čtverečním. To se nám podařilo. Nápor zákazníků by už ale neměl být tak velký jako před Vánoci, takže by se neměly tvořit fronty,“ dodala.

Vytyčit hranice "zbytného" zboží

Velké obchody se musely vypořádat s tím, kde je hranice „zbytného“ zboží a co ještě mohou lidem nabídnout a co už spadá do zapovězeného artiklu.

V oddíle elektro tak od neděle nelze pořídit například televizor ani rádio, zatímco kávovar či mixér si lidé zakoupit smí.

Zákazníci se u igelitem zahalených regálů nestačili divit.

„Demižon si můžu koupit, ale štětec ne,“ kroutil hlavou muž, který přišel hlavně doplnit zásoby potravin. „Už aby to všechno skončilo a žili jsme zase normálně,“ dodal zhruba padesátník.

Epidemiologická situace v Olomouckém kraji v neděli s přechodem země do nejpřísnějších omezení paradoxně zmírnila a index rizika klesl ze 76 bodů, na kterých se držel poslední dva dny, na 71, což je 4. stupeň PES. V 5. stupni dnes není žádný z pěti okresů Olomouckého kraje. Do 4. stupně v neděli kleslo i celostátní skóre.

Počty nových případů v kraji se během svátečních dnů pohybovaly od 100 do 200. Testovalo se však méně lidí. Epidemiologové očekávají, že v příštím týdnu mohou čísla opět narůstat.