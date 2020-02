Do bytu museli nakonec za asistence hasičů vniknout policisté. Dívka skončila v zařízení pro ohrožené děti. Nyní je v péči otce.

Matka ve středu stanula před Okresním soudem v Ostravě. Čelí žalobě hned ze dvou trestných činů, a to z týrání svěřené osoby a ohrožování výchovy dítěte.

"Nezajistila jí hygienické potřeby, čisté oblečení, neprováděla úklid domácnosti, rezignovala zcela na zajištění běžného chodu domácnosti," prohlásil žalobce s tím, že dívka byla zcela izolována od svých vrstevníků.

„Došlo u ní k útlumu emocí, ohrožení rozumového, citového a mravního vývoje," dodal státní zástupce. Žena a její manžel původně bydleli na Českotěšínsku, poté se přestěhovali do Ostravy. Podle obžaloby jejich dcera nechodila do školy. Měla bezmála tři sta neomluvených hodin.

Věřila jí

"Dceru jsem neposílala do školy, protože si stěžovala na nemoci. Říkala, že ji bolí břicho a na prsou. Věřila jsem jí. Ráno byla bledá, nemohla jsem ji dostat z postele, jak byla slabá. Chodila jsem s ní k lékaři, aby zjistili, co jí je. Myslela jsem, že až lékaři odhalí důvod problémů, tak to bude sloužit jako dodatečná omluvenka ze školy," uvedla matka. Lékaři ale konstatovali, že dívka je v pořádku.

Matka však dceru nadále nechávala doma. "Dcera odmítla chodit sama do školy, bojí se," prohlásila obžalovaná a dodala: "Jsem nemocná, můj zdravotní stav se razantně zhoršil. Neměla jsem sílu ji do školy doprovázet," řekla žena, která podle svých slov spoléhala na manžela.

"Spoléhala jsem na manžela, že to se školou zařídí. Vždy jsem na něho spoléhala. Taková byla moje výchova v dětství, že mám muže poslouchat a on se o všechno postará. Zpočátku nám byl oporou. Pak ale začal pít, byl agresivní, později od nás v Ostravě odešel," vypověděla s tím, že po manželově odchodu měla problémy s penězi.

Několik posledních dnů před zásahem policie dcera jedla pouze kyselé okurky, vývar z brambor a cukr. Dívka uvedla že matka hrála na počítači. "Byla jsem na tom zdravotně tak špatně, že jsem se na nic nezmohla. Ani jsem nepřemýšlela o tom, že by jí to mohlo ublížit," uvedla žena, které hrozí až pět let vězení. Její manžel byl již před časem kvůli neomluvené školní absenci jejich dcery potrestán formou trestního příkazu k podmíněnému několikaměsíčnímu trestu. Hlavní líčení bylo odročeno.